Editorial de Herrera: ‘Montoro es el verdadero hombre de negro’

Herrera afirma que ‘aquí lo que hay es lo que hay, los hombres de negro no han tenido que venir de fuera’. Cuenta que ha podido verse que es Montoro el verdadero hombre de negro ibérico, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde ha dicho a las comunidades autónomas que no tienen margen para dejar de cifrar su déficit en el 1’5%. La mano firme de Montoro ha provocado una rebelión de las CCAA que ya se quejaron a la Administración Central que ellos no van a tener el año de margen que sí se le ha concedido a la administración.

Sobre el tema de las privatizaciones, que sólo se han hecho dos de 600, cree que ‘retirar la grasa de las comunidades autónomas es difícil y que, al final, el que se queda colorado es el Gobierno’. Tal vez fracasan en cumplir con el déficit del 1’5% después de los intentos de cumplirlo, a lo que el Ministro Montoro ha dicho que no va a ayudar con hispabonos ‘el Gobierno tiene una ley de estabilidad por la que pueden intervenir en las comunidades autónomas’. Hoy el Consejo de Ministros va a poner en práctica algo que ya anunció Rajoy, son los 65.000 millones de recorte que pasan por intentar ingresar más subiendo ingresos e intentar gastar menos recortando en muchos lugares; ‘se podría recortar más en la Administración del Estado en dependencias, cargos a dedo, amigos y no amigos que el Estado tiene en su estructura’.

Otra consideración del día, es la inhabilitación del Juez Serrano a diez años después de que cambiase el régimen de visitas para que un niño fuese con su padre a una procesión de una cofradía, su madre entró en un ataque de rabia y le denunció. ‘Hay sentencias políticas desproporcionadas, al Juez Serrano no le perdonan que cambiase una medida del gobierno de Zapatero’.