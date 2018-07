Editorial de Herrera: ‘La cosa iba bien hasta que llegó Draghi’

Herrera arranca el editorial dibujando el paisaje de España que dice que “no está peor que ayer pero tampoco mucho mejor”. Herrera comenta los movimientos del Gobierno para mejorar la situación y arranca con Soraya Sáenz de Santamaría que está en Washington donde ha conseguido que EEUU apoye que los bancos puedan recapitalizarse sin la mediación del Estado y que el FMI aclare que no hay un plan de rescate porque nunca se ha planeado. Añade que “De Guindos en Sitges afirmó que el euro se juega en España e Italia las próximas semanas y Rajoy habló con Merkel que dijo que Rajoy tiene una tarea ardua pero que se debe confiar en España que está trabajando duro”.

“Todo iba bien pero llegó Draghi, presidente del BCE, que se podría haber callado” subraya Herrera pero en cambio dijo que el BCE no puede llenar el vacío de los gobiernos que no hacen lo que deben y se refirió a la crisis de Bankia de la que cree que se ha hecho de la peor manera posible. Añadió comenta Herrera “que se debe apostar por la unión bancaria que significa que los bancos puedan acceder a unos fondos de estabilidad europeos que no tengan que pasar por el Estado y de esta manera el Estado dejaría de asumir como riesgo soberano, el riesgo bancario”. Pero Herrera se pregunta “¿Por qué no dice nunca dice nada de Italia y de Monti? ¿Quizá porque es italiano y uña y carne con Monti que juega sus bazas para despistar a la atención mundial y cargar las tintas sobre España?’. Y entre tanto, “el dinero sale de España ya que desde enero 100.000 millones de euros han salido de gente que se va fuera y hasta las empresas del Ibex están bajando tanto de valor arrastradas por otros valores que alguno puede temer una OPA”. Ante todo este paisaje, concluye Herrera “se está preparando una estrategia de la venta de la marca España con el rey y los príncipes”.

También comenta la reforma financiera en el Congreso que no fue apoyada ni por CiU ni por el PSOE por eso de’ estrategia política’. No sabemos si Chacón está de acuerdo o no porque ahora es la que pone la guindilla en el partido.

Y concluye el editorial con Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que aseguró que "no ha existido irregularidad alguna en los viajes cuestionados" y que "siempre" ha disociado los gastos personales y los gastos oficiales. Herrera acusa a Gómez Benítez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que reclamó la dimisión de Dívar por estos viajes irregulares “cuando él no encontraba ninguna pega a que Garzón cobrara por unos cursos en Nueva York a cargo del banco Santander mientras también cobraba por su cargo de juez. Esto lo veía bien Gómez Benítez pero ahora que Divar cene con alguien y se siembre alguna duda sobre con quien duda, es miserable”.