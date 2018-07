Editorial de Herrera: ‘Las auditorías de Oliver y Benji’

La cumbre de los cuatro, España, Francia, Italia y Alemania, ha sido adelantada por Merkel unas horas para poder ir a ver el partido de la Eurocopa de su país contra Grecia. Herrera comenta que en esta cumbre se forjará un eje Italia-Francia –España para hacer frente a Merkel y tomar decisiones ya para dar estabilidad al euro, unas decisiones que se deben clarificar a finales de mes en la cumbre europea.

En esta reunión apunta Herrera que Rajoy asistirá con las auditorías “de Oliver y Benji” que consideran que la cifra máxima que necesita la banca española es de 62.000 millones de euros. Herrera comenta que se conoce la cifra pero no el desmenuce, “el porqué, el como, el quien más y quien menos y aunque hay muchas incógnitas, se sabe que la mayor parte del dinero irá a los bancos intervenidos mientras que los grandes bancos no van a necesitar prácticamente nada. El término medio existe en bancos que se desconoce que necesite algo y quizá deberán resolver los problemas con sus propios medios o acudir a la ayuda europea.Quedan detalles por saber y las presiones de Europa para que De Guindos pida la ayuda apremian. Además de pedir el dinero, ahora hay que negociar las condiciones para saber si son digeribles o no: conocer los plazos, el interés que se aplica, el tiempo en que se ha de devolver, etc”. Se conoce la cifra pero no cuando ni como.