Editorial de Herrera: ‘15-M: movimiento asambleario de discusiones bizantinas’

Carlos Herrera no deja de hacer una mención al final de la Liga de fútbol española que ha dejado al Villarreal, Racing y Sporting en segunda y al Málaga en posición de Champions.

Tras el repaso al futbol, análisis de las concentraciones de los indignados que se han concentraron la pasado noche en la Puerta del Sol en apoyo a los 18 detenidos en el desalojo efectuado esta madrugada, reclamando la libertad para los arrestados y al fin de semana que ha concentrado a centenares de personas en diferentes plazas de España. Un 15-M que ha pasado según Herrera “con más pena que gloria ya que no hay infraestructura, no hay organización, no hay concierto y a veces no hay ideas ya que alguna de las que han aparecido son ideas fracasadas y antiguas y parecen más proclamas y consignas. Es un movimiento asambleario de discusiones bizantinas que puede resumir una gran esperanza de regeneración”. Una regeneración que es necesaria según Herrera pero “como la tenga que hacer alguno que lanza proclamas en el 15-M, dios nos libre. Las cosas están peor y el 15-M merece mayor brillantez que el hecho de que se acumule mucha gente en una plaza es estupendo pero hay que darle agilidad intelectual y no consignas. El movimiento parece más vivo que muerto pero poco más”.

Dejando a un lado el 15-M, Herrera comenta el 50 aniversario de los reyes de España en medio de polémicas familiares. Herrera dice que “somos curiosos en conocer detalles que alteran poco el trabajo de los reyes ya que los dos forman un matrimonio que es útil para el Estado y con un trabajo que hacer”. Según Herrera el trabajo no se ha alterado por más que haya o no desgaste matrimonial y “lo que nos importa es que estén al servicio del Estado”.