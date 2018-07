Editorial de Carlos Herrera: 'Las tasas judiciales son una subida de impuestos pura y dura'

Carlos Herrera comienza su editorial remarcando el próximo consejo europeo donde se van a recortar los presupuestos. Alguno países quieren poner en marcha un recorte de presupuestos y eso implica que alguien pringue y los españoles tenemos pinta de pringar, seguramente pringaremos. Mientras tanto el gobierno de Rajoy está contento porque ven posible conseguir el objetivo del déficit. Si el gobierne consigue rebajar el déficit se lanzará un mensaje de confianza a todos los mercados. Aunque no todo el mundo ve que se vaya a cumplir este objetivo.

Tengo que hablarles además de la subida de las tasas. Siempre suben todas las tasas pero las que aumentaron ayer fueron las tasas judiciales. No suben por la vía penal pero si por la vía civil y contencioso-administrativo, lo que supone el 30% de la justicia. Dice el gobierno que es una medida para desatascar la justicia. Estas tasas ya se pagaban antes lo único es que han subido, lo que es una subida de impuestos pura y dura. Por su parte, los abogados dicen que esta medida es impunidad para el estado porque la gente no va a poder recurrir nada.

En cuanto a pasión de catalanes el vicepresidente de la unión Europea dejó claro que no pertenecerá a la unión Europea el que se separe de su país. Pero los independentistas no quieren ver esta realidad. El hecho de que un país se separe no quiere decir que amplíe internamente la unión Europea. Primero hay que ser reconocido por los demás estados y luego pasar los vetos que hay para entrar.