Editorial de Carlos Herrera: 'Menudo favor de Alemania, Holanda y Finlandia

Tragedia durante todo el fin de semana en el sureste del país. 245 litros de agua por metro cuadrado puede llevarse infraestructuras, pero esta vez se ha llevado a diez personas y la desolación absoluta de familias que se han quedado sin casas, sin huertas y sin coches. Esto es lo más importante que ha sucedido esta semana.

Por otro lado, veremos como abre la bolsa y la prima de riesgo porque hay muchos factores que pueden desestabilizar. El primero el referéndum de Cataluña que parece que va a preguntar al pueblo si quieren o no que le paguemos la deuda. Si esta es la alternativa que ponen en el congreso los que se manifiestan delante de él, esto no va bien, cada vez nos parecemos más a Grecia. Además Alemania, Finlandia y Holanda nos han hecho un 'favorcito' que supondrá el aumento de la prima de riesgo.

Después de conocer la auditoria de Oliver, sabemos que el 60% de nuestra sistema es solido. Pero ahora dicen estos países que el dinero que utilicemos para la banca lo declaremos como deuda del país. De esta manera subirá el porcentaje de duda y a su vez el déficit. Vaya favorcito de los países del norte que parece que se han cansado de mantener a sus vecinos del sur, aunque estas decisiones pueden tener réditos en sus elecciones. Pero fundamentalmente esto hace que se desdigan de lo acordado en el consejo europeo. Esperaremos a diciembre para arreglar esto antes de alterar más nuestras cuentas.

Por último, tenemos 'pasión de catalanes' otra semana más. Ahora el protagonista es el PSC que ha elegido como candidato a Pere Navarro. Este ha dejado un titular 'El PSC no está por la independencia ni la guardia civil'. Quiere decir que no están para que el estado le retire las urnas de un referéndum que es ilegal. Sería de agradecer que el pueblo catalán aclarase diciendo que quieren el federalismo y no la independencia.