El escándalo del alcalde de Ponferrada y el 11-M, los temas que más preocupan a los oyentes

Tratado bilateral EEUU/Europa

Prudencio: Me ha supuesto una alegría la entrevista con el Sr Verde, al comentar los pasos que se están dando para avanzar en en un tratado de libre comercio entre EE.UU y Europa. Evidentemente, la firma del acuerdo, representaría un avance tremendo en potenciación de la industria del automóvil, tanto de los fabricados aquí, como de los producidos allí.

Son innumerables las personas que están interesadas en adquirir vehículos americanos y resulta inconcebible que, todavía, a día de hoy, la importación de un vehículo americano esté sujeto al pago de unos aranceles que encarecen el precio final, no ya por la tasa, si no porque ésta, actúa en cascada y aumenta la base imponible del IVA y de los Impuestos Especiales que gravan al automóvil.

Caso alcalde de ponferrada

Antonio: 1. Que haya salido elegido como concejal un individuo condenado por acoso es simplemente vergonzoso. Luego nos quejamos y protestamos por la clase política que tenemos, pero alguien tuvo que votar a este tipo.

2. El actual alcalde debería haberse ido a su casa en el mismo momento que anunció abandonar su partido. A este señor, que supongo le conocerán en su casa y poco más, no se le votó por su cara bonita sino porque se presentaba por un partido al que los ciudadanos votaron.

Javier: Lo que ha ocurrido en mi ciudad era bastante previsible y en parte deseable. La forma de hacer política a la que nos tiene acostumbrados Carlos López Riesco ya excedía los límites de la arrogancia y la prepotencia y le han dado de su propia medicina.

Pepe: Lo de Nevenka sólo es la punta del iceberg de un mafioso que por ejemplo colocaba los controles de alcoholemia los fines de semana en la salida de los locales que él no controlaba… entre otras. También controla “otras facetas” de la noche berciana…. Es como siempre, todo El mundo lo sabe, pero quien tiene que actuar nunca lo hace….. España S.A.

Jose Miguel: a Rubalcaba no dejan de salirle vías de agua en su barco socialista; todavía no ha taponado una cuando le sale otra nueva. Cuando no es la crisis de los catalanes, es la de Ponferrada y mientras tanto los tiburones de su partido esperando en el agua.

Yolanda: en cuanto a los hechos de Ponferrada me pregunto un par de cosas: el concejal antiguo acosador, cumplió su castigo con la ley?? después de haberlo cumplido hay algo que le impida ser concejal?? si lo era, supongo que porque su “partido” tenía los votos necesarios para serlo, como nos rasgamos las vestiduras porque votÓ una moción de censura apoyando al PSOE en contra del pp y no nos preocupe que una vez cumplida su pena pueda ser concejal. no seria mas lógico que una vez que uno haya cometido un delito, no pueda volver a presentarse para un cargo publico?? Seguramente hay muchos españoles, sin delitos a sus espaldas, muy capaces de ocupar dichos cargos.

Ignacio: Ponferrada es igual a benidorm: otro montaje del PSOE.

Al hilo: juan: Además de Ponferrada, el alcalde que gobierna en mi pueblo (del PSOE) Villanueva del Trabuco, fue condenado por amenazas e intento de agresión a otro concejal, y ahora está acusado por violencia de género a una subordinada. Sobre esto segundo, tenía como "pareja" a una agente de la policía local, que curiosamente ascendió vertiginosamente, se producio el hecho denunciado, y también curiosamente perdió el puesto. Y ahí estamos, con un alcalde condenado en firme, y presunto agresor sobre una mujer. ¿Habéis oído algo, yo muy poquito?

11-M

Manuel: Para mi el aniversario del mayor atentado en España,no se puede minimizar. ¿La venganza contra el pp y Aznar mereció la pena? Siempre pagamos los mismos los ciudadanos que pasabamos por allí. Los que se veneficiaron del atentado unos Miserables ¿No pagaran nunca los responsables?

Antonio: Nunca olvidaré ni perdonaré al PSOE y a la izquierda española en general la utilización política del mayor atentado sufrido en España para culpar al Gobierno del PP y ganar unas elecciones. Y ahí estaba el Sr. Rubalcaba. La reacción fue vergonzosa. No tenemos remedio.

Otro: que pasa? Qué los ciudadanos somos tontos o que? Eso parece reducirse de las palabras de algún tertuliano. Vamos a ver, si castigamos al PP el día de las elecciones, es porque teníamos claro que el atentado era una causa directa de que nuestro encantador presidente por entonces el Sr. Aznar nos metió en una guerra donde se posicionó en primera fila para que se le viese bien junto a los otros dos idiotas, el inglés y el americano.

Juanjo: Hay dos cosas que muchos españoles no entendemos:

Una: por qué el gobierno de Aznar no puso a personas de confianza en los altos cargos de la Policía. Quienes pasaron la información de que podría haber sido ETA fueron miembros del PSOE, con la clara intención de poner en grave evidencia al gobieno.

Dos: por qué PP y PSOE no se pusieron de acuerdo para aplazar las elecciones, dado que el país estaba en estado de conmoción y la mayoría estaba influenciada por la famosa campaña de los mensajes de móviles.

María José: No esta nada aclarado lo del 11-M. Zougam es el cabeza de turco. Por favor, si esta en la cárcel por un falso testigo. Leed un libro que acaba de salir de Ignacio Lopez-Bru.

Carlos: Qué manera de decir sin decir nada sobre el 11-M. La habéis despachado muy rapidita sin saber qué es lo que dijo pero la realidad es que no sabemos nada nueve años después. Estamos hablando del atentado político más grave de la historia europea y española, y del respeto a casi 200 muertos y 2000 heridos. Merecen algo más por parte de todos. Dignidad y justicia.