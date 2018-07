disfrazados de invierno

No se engañen, que lo que está cayendo en el tercio norte es de verdad, invierno, y no ninguna chirigota. La nieve, sobre todo en el pirineo y el viento del nordeste va a seguir dando la murga todo el fin de semana. Por el sur el invierno se disfraza de huevos fritos con alguna nubes y cuatro gotas en Canarias

Fin de semana de carnavales, aunque lo parezca todo el año. Recomendación, Debajo del disfraz, lleven camiseta de pelillo, porque el frío no va a ser una comparsa, en Sobrescobio, Asturias, todo el día nevando, 2 grados de máxima. El temporal va a seguir dando la murga en el tercio norte. Tormentas de granizo en Cantabria y País Vasco.. Nevadas copiosas en Navarra y el pirineo, casi 1 metro en Jaca. Por el sureste y Canarias algunos van en traje de baño y no es ninguna chirigota, Mojacar, Almería, 18 grados

El sábado mucho frio Villarluengo, Teruel, 7 negativos, pero predominan los huevos fritos y domingo nuevo frente llegando a Galicia.

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo. Máxima expectación en Ciudad Rodrigo, Salamanca, donde esta tarde el mítico Llorens será el Pregonero Mayor del carnaval del toro.

Temperatura. ¡Hagan juego señores! hoy es el gran día de Alcorcón Madrid, lluvia de millones en inversión, 3 grados de mínima.

La Firma.- Me ha costado decidir este año el disfraz Herrera, los oyentes pedían que fuese disfrazado de Cachuscas o Huevo fritos, pero me he decantado por ir de Sobre, de Sobre pequeño, por si me cae algún donativo en billete grande.¡ Feliz Carnaval!.