Diego Valderas: 'Arenas, Zoido y Zaplana también tendrán que declarar en la comisión'

El vicepresidente y consejero de Administración Local de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha sido entrevistado esta mañana en el programa Herrera en la onda y ha respondido lo siguiente sobre los asuntos planteados por Carlos Herrera:

¿QUÉ TAL SE ESTÁ EN LA POLTRONA?

“Yo no opté por la vicepresidencia, la vicepresidencia vino a mí en un momento de responsabilidad en que los andaluces le pidieron a IU que estuviésemos en el centro del ruedo de los problemas y retos que tenía Andalucía. Son tiempos muy complicados, de emergencia social. No se puede estar cómodo en tiempos de recesión”.



EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO FALSOS

“Eso era un compromiso político de Izquierda Unida. Iba en su programa electoral. Después de diecisiete años, hay por primera vez una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía. Por ella van a pasar todos los responsables que estuvieron cercanos al escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo. El gran objetivo de esta Comisión es que nunca más haya fraude dentro de la administración y para que se velen adecuadamente los dineros públicos. A partir de aquí, hay dos caminos: el judicial que afecta a las personas imputadas y otro para establecer responsabilidades políticas o administrativas tanto por acción u omisión. Hay que dejar trabajar con tranquilidad a la Comisión. Se pretende prestigiar a la democracia y al Parlamento”.



¿ESTÁ LA COMISIÓN SOMETIENDO AL PSOE A LAS PREGUNTAS CORRESPONDIENTES?

“No quiero calificar que está haciendo cada grupo parlamentario. Como coordinador general de IU, me corresponde calificar la acción de mi partido. Creo que se está haciendo una acción seria y solvente, más allá de que haya habido imputados que hayan hecho uso del derecho a no contestar a las preguntas. La comisión viene trabajando bien y así lo percibe la ciudadanía”.

¿POR QUÉ IU NO PRESIONA AL PSOE PARA QUE CONTESTE A LAS PREGUNTAS?

“Yo no voy a entrar en las estrategias de cada grupo parlamentario. Me corresponde entrar como coordinador general del mío, y como vicepresidente atender las tareas de Gobierno. La comisión de investigación se impulsa gracias a la voluntad política de IU y a la aceptación del Partido Socialista y el Partido Popular”.



AL FINAL, ¿SE VA A CULPAR A JAVIER ARENA DE TODO ESTO?

“No creo que sea Javier Arenas la persona imputada, más allá de que haya tenido aspectos de relación con algún ERE. Se van a ver en este proceso de la comisión. Arenas, Zoido y Zaplana, de común acuerdo con todos los grupos parlamentarios, serán llamados a declarar por un ERE”.



¿QUÉ SE SIENTE TENIENDO EN IU UNA BANDA DE ASALTANTES?

“No puedo calificarlo así. Creo que se ha puesto de manifiesto un debate necesario. Son dinámicas de movilización del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Ha puesto de manifiesto ese debate profundo que debe vivir la sociedad española y europea sobre el tema de riqueza y pobreza, y sobre todo de víctimas y verdugos en el campo de la crisis. Hay determinadas formas que no se comparten y así se ha expresado por parte de algún responsable. Hay una actitud por parte del Gobierno español de demonizar la situación y la actitud de lucha que el SAT, con autonomía y soberanía propia, está teniendo. Es una organización al margen de IU, con independencia de que muchos de sus militantes también griten”.

LA FORMA TAMBIÉN ES EL FONDO…

“Los últimos acontecimientos de la marcha sindical vienen planteando la defensa de una actitud desde un punto de vista pacifista. A mí me parece que cualquier actitud y denuncia de carácter pacifista tiene que ser mirada con el respeto que corresponde al derecho de la Constitución y al Estatuto de Autonomía. El debate escuece en una sociedad que discrimina, que es injusta. En una sociedad que recorta y donde los mercados son insaciables. A veces, un país tiene que plantarse ante una situación tan injusta”.





¿INCLUSO ANTE LOS MIEMBROS DEL SAT, QUE VIVEN DEL CUENTO?

“Yo no diría eso. Muchas de ellos están en paro, no puedo compartir que se les sitúe en ese término. Son personas luchadoras, con su visión de vida y de la sociedad y que la defiende dentro del marco legal. No se puede demonizar lo que es un debate que está en la sociedad y que de una u otra manera iba a surgir y el SAT lo ha puesto de manifiesto”.

¿CÓMO CALIFICARÍA A LOS COMERCIANTES DEL PUEBLO DE POSADAS QUE CERRARON SUS ESTABLECIMIENTOS?

“Podemos decir que tuvieron una actitud de prudencia. No creo que haya que calificar a quienes cerraron sus comercios de nada. En todo caso, de prudencia y soberanía en un territorio que es suyo”.



DESACUERDO ENTRE AMANDA MÉYER Y JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN

“Si se refiere al intercambio de ‘twitter’ entre el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la directora general de vivienda, Amanda Meyer, fue un elemento de ‘twitter’ y ahí quedó la cosa”.