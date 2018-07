días de ilusión

Queridos reyes magos, soy vuestro paje del tiempo, no sé si vendréis de Huelva o de Oriente, pero no olvidéis las capas reales, de armiño, que hace un frio que pela. Tenéis que encender los antinieblas de las carrozas, que por tierras castellanas, no se ve un carajo. Y no tienen pinta de levantar

Estimado Baltasar, que es mi favorito, gracias por traer ese pedazo de Anticiclón, que no lo detiene ni los de la huelga del metro y que no va a dejar una sola nube en toda la península. Melchor, ¡ya lo sé! Qué los peques de la casa tienen que ir bien abrigados a las cabalgatas, 4 grados bajo cero en La Almarcha, Cuenca. Muy útil el verdugo de toda la vida. Gaspar, gracias por devolver a Canarias los cielos despejados y sus Huevos fritos, pero necesitamos sobre todo, ¡toneladas de trabajo!.

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo. Les regala el primer espectáculo celestial de 2013, Las Cuadrántidas, lluvia de Estrellas, hasta 40 meteoros en una hora.

Temperatura. Esperando las cabalgatas más sencillas y familiares en El Rasillo de Cameros, La Rioja, 0 grados. Los Reyes Magos estarán en la representación más antigua del mundo, 1866, Alcoy, Alicante, 20 grados.

La Firma.- Os dejo la frase cursi de Reyes para deslumbrar a vuestras parejas. “Tres magos de oriente se acercan, pero el mejor regalo eres tú”.