No ayuda en nada el mar de mieblas que nos acompaña en el primer día de cole del 2013. La cuesta de enero se estrena con un frente que hoy llega a Galicia y que va a recorrer la peninsula por el norte en las proximas horas. Temperaturas que siguen a lo suyo no solo en Canarias sino tambien en el mediterráneo.

Comienza la cuesta de enero y encima la tenemos que subir gordos como trullos, hasta el kilo, unidad de medida, ha cogido peso.

Les anuncié cambios y la Borrasca me dijo: ¡si tú me dices ven, lo dejo todo!. Hoy veremos llover en Galicia y esperemos que el Frente se lleve a partir de mañana, Las Niebla densas del Duero, meonas en el Tajo y que aparecen y desaparecen en el Guadiana. La cumbre del chacacha del tren de Figueres estará marcada por los Huevos fritos, 15 grados MÁs o menos. Es día de estrenar bufanda en tierra del Marques de Del Bosque, Salamanca, 4 bajo cero al igual que en Cuenca. No se bajan de la veintena en el mediterráneo.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo

Temperaturas.- A los lugareños de A Bascula en Coruña,10 grados de máxima les da pavor subirse al peso. Y ya no quiero decirles a los de Gordoncillo en León, 1 bajo cero.

La Firma.- Vuelve la España del tordo, la cara delgada y el culo gordo.