copia y pega

He estado a punto de llamar a Belda y decirle:” mi buen amigo, pon la casete de ayer” pero me he enterado que venía usted, vestido de leñador, y me he dicho voy a jugar a los barcos con el Herrera.

La fuerza del viento va a marcar la jornada de hoy. En el litoral Gallego, F.7, viento del norte, sin agua. En el estrecho, F. 8, Sopla del Levante, en Barbate, Cádiz, rachas que superaron los 100 km por hora. En Canarias, F.5, que esta vez no lleva premio, continua la panza de burro que deja los alisios y mañana se ponen a 30 grados. En el mediterráneo muchas nubes que dejan los vientos húmedos del este y frenan la temperaturas.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo. Julio y su amigos van a estas horas en furgoneta desde Villaviciosa de Odón al concierto de Bruce Springsteen en el Molinón, Gijón, día precioso en Asturias, Huevos fritos, 20 grados.

Temperaturas. Mínimas, tan solo 4 grados en Hontoria del Pinar, Burgos. Máximas, mucho más empinadas en Las Pollatas, Badajoz, 37 grados.

La Firma.- “De San Juan a San Pedro algún día hará bueno”.