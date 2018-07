compás de espera

Superado el 40 de mayo, sin no quieren mangarla, no se quiten el sayo, cojan una chaqueta porque hace fresco en el tercio Norte, 9 grados en Burgos. Por el contrario no han pegado ojo por el calor en Málaga, 24 grados, pasarán de los 35 en el sureste.

Tenemos una Borrasca, maja, dándose un garbeo por todo el Cantábrico, acompañada de vientos alegres del norte. El Frente se deja sentir en el Litoral Catalán. Las Nubes ganan presencia por el Centro y Oeste hasta Huelva. Viento, Agua y mala Mar en Canarias.

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo. Seguro que me equivoco, pero a la una de la tarde seguirá lloviendo, en París, 16 grados.

Temperaturas.- Al Rescate en Los Guindos en Jaén, 30 grados.

La Firma. Confianza plena en España. La historia no es como se empieza sino como se acaba.