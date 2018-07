¡Que a nadie se le ocurra salir de casa sin ponerse las bragas”. No me mires así Ángel Gonzalo, que no me estoy refiriendo a la prenda femenina, sino a esa cosa que es como un calcetín, que se mete uno por la cabeza y te quitan mucho frio. Que les pregunten a los moteros. En el Pirineo catalán en Qués, tenemos 14 grados bajo cero. Castilla – La Mancha se suma a la fiesta de las Heladas severas

Pero hoy la noticia va a estar en el sureste, donde va incluso a nevar. Interior de Alicante, Murcia y Almería, copos a partir de 800 metros. No se asusten un par de centímetros. Agua muy bien recibida en todo el mediterráneo. Y que tiene hasta la coronilla a los amigos de Baleares, no remite la tramontana.

Y a la chita callado, llega a Canarias una borrasca, hasta el fin de semana, que se va a juntar con la calima que arrastras los vientos del levante procedentes del norte de África.

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo.

Temperaturas. Si van a Portugal no dejen de visitar, Braga, 4 bajo cero. Siempre nos quedará desayunar plácidamente y con 24 grados en Las Galletas, Tenerife. Yo soy mucho de las Chiquitín.

La Firma.- Al que no está acostumbrado a bragas, las costuras le hacen llagas