José Bono: 'Cataluña será menos sin España y, España será menos sin Cataluña'

El ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono, comenta en Herrera en la onda el primero de los tres libros que va a publicar en los que cuenta sucesos políticos que ha vivido en primera persona.

José Bono, ex presidente de Castilla-La Mancha y del Congreso de los Diputados, presenta su libro 'Les voy a contar'. En este libro cuenta sus vivencias, sus sentimientos e ideas que ha escrito durante 20 años. Cuenta que escribía todos los días y su secretaria lo pasaba al ordenador por las mañanas. Ha decidido suprimir los acontecimientos con menos repercusión y dejar los verdaderamente interesantes.

Sus desencuentros con Felipe González y Alfonso Guerra ocupan algunas páginas de esta especie de memorias políticas, pero José Bono afirma que 'no es un libro escrito con el morbo de defender a unos y atacar a otros'. Eso queda plasmado a lo largo de los capítulos, en los que tanto critica como alaba los actos de Alfonso Guerra.

Otro de los hechos que incluye en estos escritos es una carta que escribió Txiki Benegas a Felipe González cuando anunció su retirada. 'Benegas le decía en la carta ¿Cómo vamos a ganar este partido si jugamos con los suplentes y los titulares no estáis lesionados?' y, finalmente el PSOE perdió las elecciones.

El juez Baltasar Garzón aparece en escena cuando el Partido Socialista decide ficharle. El ex presidente de Catilla-La Mancha cuenta que 'Felipe González advirtió al juez de la nueva situación y sabía que no era perdurable. Garzón acabó marchándose y se enfadó mucho al no ser nombrado Ministro'.

En relación a las intenciones secesionistas de Cataluña piensa que 'Cataluña será menos sin España y, España será menos sin Cataluña' y no entiende querer ser solidario y a la vez querer ser separatista porque' para un socialista un parado catalán es uno de los nuestros no por su DNI o por su domicilio, sino por su situación laboral'.