Bankia, protagonista un día más

BANKIA

Pilar: soy una fósfora ovetense, trabajadora y ama de casa. La verdad señores que no entiendo esto de Bankia. Si el problema de la entidad es el ladrillo, porque el gobierno no presta el dinero a los pobres españoles que tienen las hipotecas? éstos pagarían y el problema de bankia solucionado. Esa cantidad tan enorme de euros que yo españolita de a pie, me pierdo con esas cifras ¿es que tenemos en bakia todos los españoles una hipoteca que no pagamos?. No será que han metido la mano unos cuantos y quieren echar la culpa al ladrillo? y si la entidad estaba tan mal como es posible que se pagarán esos sueldos a consejeros y directivos? Ya está bien de malos gestores, debería haber una ley para hacer responsable a los directivos de su trabajo y en casos extremos ante una gestión tan mala inhabilitarlos de por vida. Si no están capacitados, a picar piedras señores.

JUAN ANTONIO: Los nuevos directivos de BANKIA han afirmado que empezarán a deshacerse de todas las participaciones industriales que tiene así que:



1.- ¿Sería bueno ir empezando a vender las acciones que cada uno tenga de esas empresas antes de que las ventas de BANKIA hagan caer los mercados?



2.- ¿Si BANKIA vende sus participaciones empresariales, de qué va a vivir, de las hipotecas?

ANDRÉS: si el DOCTOR sabe si se ha tenido el cuenta las minusvalías derivadas de la cartera de deuda pública en Bankia? Sería un precedente extraño para el resto, porque la deuda vale menos ahora que cuando se compró.

ANTONIO: Vamos a ver, si se cierra el Bankia, y los 19000 millones lo damos a crear empresas ¿Se crea desajuste económico? o mas bien se crea riqueza?

Ignacio: ¿Cómo va a defender el Gobierno el disparate de Bankia ante los miles de parados que no tienen un mendrugo de pan que llevarse a la boca? ¿Y ante las empresas que cierran porque nadie les ampara?

ANGEL: Resulta que cada día Bankia necesita mas dinero público para salvarse. Aquí nadie nos explica nada a los que vamos a prestarle el dinero por decreto, esto es típico en países con mayorías absolutas como la española. ¿Dónde está la transparencia tan manida por el señor Rajoy?

ENRIQUE: Hay que rescatar Bankia, cataluna caixa, novagalicia,... Pero sus empleados se van a la calle con prejubilaciones y el importe de sus anualidades salariales al 95%, hasta la jubilación definitiva. Que le explique eso al autónomo, al parado de larga duración. Viva la socialización, beneficios para pocos y compromisos para todos.

RECORTES

ANTONIO: Esta mañana le he oído decir que cuando hay recortes es para TODOS. Nada más lejos de la realidad. Estamos viendo como interinos con 14 años de antigüedad con 48 años y dos hijos con minusvalía se van a la calle. Otros que tienen quien les eche una mano no les tocan, a la misma vez se están creando plazas con unos jugosos complementos. Todo ello en la región de Murcia, se esta llegando a un punto donde se esta fabricando una administración a la carta, y produciéndose unas desigualdades muy dolorosas.

PROPUESTA DEL COBRAR EL IBI A LA IGLESIA

JOSE MIGUEL: cada vez que al PSOE se le agotan las ideas, siempre ponen la diana en el mismo lugar, en la iglesia, empleando una demagogia barata y ventajista y lejos de reconocer su gran labor altruista de ayuda a los necesitados; por cierto, buena parte de las personas a las que Cáritas da de comer a diario, sin pedir nada a cambio, han llegado a esta situación gracias al PSOE.

Juan: EL IBI A LA IGLESIA SÓLO SE PUEDE EXIGIR DESDE LA IGNORANCIA Y MALOS LÁCTEOS. La mentecatez del PSOE es repugnante. Si la Iglesia actuara con los parámetros de este HOY ignominioso partido político, convocaría a las hordas hambrientas que a diario da de comer gratuitamente, para que lo hicieran en los comedores de sus sedes políticas. Ad exemplum, en el de la C/Ferraz.

NATALIA: Mi vivienda, a la que tengo derecho según la constitución, no tiene fines lucrativos y bien que pago IBI. Todos deberíamos estar sujetos a los mismos impuestos, ya que es contribución para el bien común y se evitaría tanto "mamoneo". Muy bonito recibir subvenciones y demás fondos del Estado, pero a la hora de contribuir, no queda nadie.

MIGUEL: Se les olvida que también están exentas de IBI las embajadas, ¿Por qué no hacen una sentada ante la embajada de EEUU, que también les mola un montón (recuerden al innombrable sentado en La Castellana)

ENTREVISTA A RODOLFO ARES

JUANJO: Al PSE le ha venido bien el pacto con el PP para utilizarlos y poder ser Gobierno, pero lo que de verdad le pide el cuerpo es pactar con el PNV.

Son más nacionalistas los del PSOE que HB.

Pablo: Rodolfo Ares, como la mayoría de los socialistas ¿piensa que los ciudadanos somos tontos?