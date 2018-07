Óscar López, Secretario de Organización del PSOE, acusa en Herrera en la onda al Gobierno de Rajoy de culpabilizar al mundo local y los pequeños ayuntamientos de la crisis “cuando el 80% de los concejales que trabajan en ellos no cobran y además el ayuntamiento de Madrid aglutina más deuda que todo el resto de ayuntamientos ”.

Óscar López, Secretario de Organización del PSOE, ha pasado por los micrófonos de Herrera en la onda donde se ha quejado de la posición del Gobierno con la oposición. López cree que Rajoy está gobernando solo y por decreto y “debería buscar acuerdos para debatir en muchos aspectos. El gobierno del PP que anda todo el día buscando culpables, ahora culpabiliza el mundo local y culpa de la crisis a los pequeños ayuntamientos en los que hay un ejército de voluntarios que no cobran ni un euro por entrar en una lista. Si en este país hay 69.000 concejales, más del 80% no cobran por ello y solo el ayuntamiento de Madrid aglutina más deuda que todo el resto de ayuntamientos” añade el Secretario de Organización del PSOE.

Cinco comunidades autónomas que se están revelando ante el hecho de no dar atención universal a los inmigrantes

Óscar López se posiciona a favor de las cinco CCAA que no están de acuerdo en no dar atención universal a los inmigrantes. “Comprendo que las CCAA defiendan la universalidad de nuestro sistema público de salud. Y aunque es verdad que el partido socialista y Rubalcaba en campaña electoral se presentó un debate sobre como financiar la sanidad y promover medidas de ahorro como con la compra centralizada de medicamentos o con la subasta de medicamentos, lo que no se puede hacer es recortar y pervertir un modelo de universalidad de nuestro sistema público de salud y dejar fuera a colectivos enteros que es acabar con esa universalidad”.

Un sistema sanitario que está en polémica por su alta deuda y que tuvo en el copago el debate más candente en campaña electoral y postelectoral y que Rajoy negó aplicarlo. Ahora óscar López recuerda las palabras de Rajoy y afirma que “el copago que negó Rajoy, estaba en un cajón y lo han sacado”

400 euros a los desempleados

La prórroga que anunció el pasado martes Rajoy de los 400 euros a los desempleados supone una buena noticia para el partido socialista ya que “esta ayuda a los parados supone una apoyo a decenas de miles de personas en nuestro país que está viviendo una situación dramática” comenta López.

Otoño nos espera

Muchas de las medidas aprobadas por el Gobierno se pondrán en marcha este otoño y supondrán unos meses muy duros para los españoles “el encarecimiento de materiales, de tasas universitarias, de bajada de becas, de la aplicación del IVA y con una posible subida de la energía y una evolución del paro negativa”. Ante esta situación dramática, López apuesta por apoyar a las instituciones de nuestro país y encontrar cauces para salir de la crisis con acuerdos.