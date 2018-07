aprovechen

¿tEs usted frutero, alegre y festero?, porque septiembre lo es. Y eso que no traigo muy buenas noticias a partir de mañana se tuerce el tiempo. Les aconsejo que aligeren la tarea y disfruten de este miércoles 4 de septiembre, donde el anticiclón se resiste a marcharse. Otro que quiere cobrar la pensión.

Se mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas en el interior gallego donde no bajan de los 35 grados y no muy lejos, empujado por los vientos del sur, se van a quedar en La Rioja, Navarra o el País Vasco. El viento sigue soplando loco del Levante en el estrecho. Rachas de 80 km por hora al sur de Canarias. No descarten algún trueno en Ibiza e incluso algún chubasco al norte de Valencia.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo. Les adelanta el primer fin de semana otoñal en el centro, norte y este peninsular, hasta 10 grados menos. Por el sur lo notarán menos.

Temperaturas. En Velada, Toledo, sus vecinos esperan una reunión muy calurosa, 37 grados. Y es que las temperaturas siguen como una Cabra en Córdoba, más de 35.

La Firma.- “Septiembre soleado y brillante te pone de buen talante”.