Alicia Sánchez Camacho: 'Estaba convencida de que CiU y ERC tenían un pacto secreto'

Entrevista a Alicia Sánchez Camacho

Hablamos con la líder del Partido Popular en Cataluña en Herrera en la Onda. Cuatro días después de las elecciones catalanas nos cuenta como es la situación política en Cataluña. Deja claro que no van a aliarse con CiU para gobernar hasta que no cumplan con los acuerdos y no cesen su discurso separatista.