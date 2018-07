Alfredo Pérez Rubalcaba: ‘El PSOE no va a apoyar un rescate que suponga esfuerzos adicionales’

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirma en Herrera en la Onda que su partido no apoyará un rescate que suponga más esfuerzos para los ciudadanos ya que él ha tendido la mano al Gobierno y nunca han aceptado su colaboración.

Carlos Herrera comienza la entrevista preguntándole a Pérez Rubalcaba que si fuese el presidente del Gobierno y estuviese en una situación económica como la actual, ‘¿atendería a los consejos de Draghi?’. Contesta afirmando que cree que lo primero que hay que analizar es por qué se ha llegado a este punto ya que el Gobierno ha cometido errores muy graves ‘el desastre de Bankia, el engaño de los presupuestos y una larga lista de cosas’. ‘Estamos en este punto porque el Gobierno lo ha hecho muy mal’, afirma que ha ofrecido pactos al Gobierno y que no los han aceptado, por lo que cree que la mejor actuación sería la de acudir a Bruselas y explicar que no se pueden hacer más esfuerzos en direcciones equivocadas.

Bajo su punto de vista, el BCE va a exigir a los gobiernos que la operación de compra no le cueste dinero y no unas condiciones exageradas. Afirma que ‘el PSOE no va a apoyar un rescate que suponga esfuerzos adicionales’, palabras con las que, al parecer, Angela Merkel también intentó de convencer a Mariano Rajoy; pero cree que es necesario que Europa haga algún movimiento a favor de España ya que también es un miembro de la Unión Europea.

En lo que se refiere a temas de administración de España, habla del déficit, de las duplicidades de la Administración o de la reorganización fiscal. Respecto al tema del déficit, que tiene que ser del 6%, Pérez Rubalcaba lo ajustaría con el impuesto de sociedades, el copago o la subasta de medicamentos por parte de las farmacéuticas para que hagan un esfuerzo. Acerca de las duplicidades en la Administración, un tema que preocupa mucho al dirigente de la oposición, cree que habría que ahorrar y ser eficaces: ‘todo el mundo tiene voluntad de adelgazar las administraciones para ser más eficaces’. Respecto a la reorganización fiscal, de la que es partidario pero no del concierto para Cataluña, añade que ‘es normal que cada cinco años nos sentemos para corregir los mejores ajustes, no me asusta negociar sistemas de financiación’. El PSC mantiene una posición de ‘no al concierto’ pero sí a la negociación.

Tomás Gómez, responsable de los socialistas de Madrid, ha pedido que se convoque un referéndum sobre si pedir el rescate o no. Rubalcaba cuenta que no se encuentra ‘en este momento en ese punto, prefiero negociar con el Gobierno primero’.

Acerca de política antiterrorista y de qué hubiese hecho él si fuese ministro de Interior en el caso Bolinaga, cuenta que él apoya al ministro, ya que eso fue lo que él pidió a la oposición cuando él se encontraba en el gobierno; ‘seguro que ha tenido la ley encima de la mesa para tomar una decisión’. Para terminar, también sobre este tema, habla de las elecciones del País Vasco y de un posible pacto con Bildu, el cual cree que es imposible; en relación con esto habla de la política que llevaron a cabo con ETA ‘le pedimos que dejara de matar y ahora tienen que imponerse las ideas’.