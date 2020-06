José Luis Zoreda: "Desde el 15 de marzo hasta el 30 de junio el sector turístico ha perdido 43 mil millones"

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, asegura que "ha habido diversas contradicciones entre ministros y todavía no sabemos cuándo podrá arrancar el turismo interno", apunta "Valoraremos cuánto puede estar en juego para el sector turístico, hay muchos factores aún en el aire; en todo caso la ayuda del Gobierno son 2.500 millones de avales no de transferencia, y que permiten acceder al paquete que el Gobierno ya aprobó de 100 millones", informa Zoreda. "Con 2500 millones no tenemos ni para empezar", lamenta, y los considera "un parche".

Zoreda es crítico con la gestión del Gobierno y asegura que estamos "a la cola de Europa". "Estamos trasladando al Gobierno que desde el 15 de marzo hasta el 30 de junio, con todas las incertidumbres, perderemos 43 mil millones de euros de actividad", asegura. "Son absolutamente irrecuperables, en vez de que se nos den créditos para poder financiar nuestras pérdidas necesitamos como en el resto de Europa, un plan de trasferencias directas al turismo", insiste. Zoreda asegura que la principal incertidumbres es saber si el 1 de julio los turistas podrán viajar sin problemas a España.

"Tenemos que mandar un mensaje positivo a Europa, no como está haciendo La Moncloa y sobre todo saber que aunque lleguemos 'tocados', hay que generar un plan para ayudar a todos al sector y salvar muchos puestos de trabajo, porque estamos angustiados", reflexiona el vicepresidente de Exceltur.