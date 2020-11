Recomendaciones para mejorar el tratamiento de la fibromialgia

La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por causar un dolor musculoesquelético generalizado de más de 3 meses de evolución; afectando sobre todo a músculos, ligamentos y articulaciones, según recoge la Sociedad Española de Reumatología (SER).

En España se estima que la prevalencia de esta enfermedad se sitúa en el 2,4% de la población adulta, lo que supone cerca de 900.000 personas afectadas en nuestro país, según el estudio EPISER.

“Se trata de una enfermedad de difícil tratamiento, por lo que es importante conocer tanto lo que hay que hacer como aquellas actuaciones más frecuentes en la práctica clínica que pueden perjudicar el pronóstico de estos pacientes”, según ha puesto de manifiesto el Dr. Javier Rivera, reumatólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y coordinador de las nuevas ‘Recomendaciones SER sobre Fibromialgia’.

A juicio del especialista, era necesario actualizar el documento anterior de 2006, ya que “durante estos últimos años ha habido un desarrollo importante de los conocimientos sobre esta enfermedad que nos van a permitir manejarla en mejores condiciones”.

Tal y como recoge la SER, la fibromialgia ha pasado de ser una enfermedad con manifestaciones clínicas inexplicables, a otra donde cada vez conocemos mejor qué les ocurre a estos pacientes, cuáles son sus síntomas y cómo manejarla en las mejores condiciones posibles.

Además, -añade- “todo esto ha sido posible gracias a los hallazgos que se han producido en la última década en el área de la neurociencia que se está desarrollando a gran velocidad. En la actualidad, se ha demostrado que la educación e información del paciente mejora las expectativas de éxito, así como una correcta formación de los profesionales que tratan a estos pacientes. En el capítulo del tratamiento, hay menos novedades, pero hemos ido aprendiendo que algunos fármacos de uso muy frecuente no están indicados en la fibromialgia y es preferible no darlos para no empeorar la situación”.

“Otra sorpresa importante que nos hemos encontrado es que a estos pacientes se les practica un mayor número de cirugías que, por ejemplo, a los pacientes con artritis reumatoide. La revisión realizada para este documento de recomendaciones muestra que los pacientes con fibromialgia sufren más complicaciones médicas y quirúrgicas después de una intervención, y muestran también un grado menor de satisfacción con los resultados. En este sentido, se recomienda tener en cuenta estos hallazgos a la hora de establecer las indicaciones de cualquier cirugía en los pacientes con fibromialgia”, precisa el Dr. Rivera.

Puede acceder a las recomendaciones en este enlace: Recomendaciones SER sobre fibromialgia