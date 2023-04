El IIS-FJD colabora en un estudio para cáncer de pulmón

Ajustar la aplicación temporal de un tratamiento a un paciente es crucial para su recuperación. Saber si, por ejemplo, un tratamiento de inmunoterapia debería prolongarse o acortarse en función de si está siendo o no efectivo, es un avance enorme en el ámbito científico.

La fatiga, la fiebre, los escalofríos, la debilidad, las náuseas, vómitos, mareos, dolores corporales y la presión arterial alta o baja son posibles efectos secundarios de la inmunoterapia.

La selección de un tratamiento eficaz y la evaluación adecuada del beneficio clínico son importantes para gestionar mejor a los pacientes con cáncer con una supervivencia prolongada y preservar la calidad de vida. Los tratamientos de cáncer suelen ser eficaces, pero también tienen un impacto significativo en los pacientes, en varios ámbitos.

Gracias al estudio «Integration of longitudinal deep-radiomics and clinical data improves the prediction of durable benefits to anti-PD-1/PD-L1 immunotherapy in advanced NSCLC patients», publicado en Journal of Translational Medicine y en el que ha colaborado el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), se ha identificado un biomarcador no invasivo para predecir el beneficio clínico duradero de la inmunoterapia, basado en la integración de datos radiómicos y clínicos monitorizados, durante los primeros meses de tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-PD-1/PD-L1, en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado.

La investigación es fruto de la cooperación de equipos de tres áreas del CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red): Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), Enfermedades Respiratorias (CIBERES) y por último, Cáncer (CIBERONC), así como del IIS-FJD -con los doctores Carmelo Palacios Miras, Jaime Rubio Pérez, German R. Peces-Barba y Manuel Dómine Gómez, de los servicios del hospital y grupos de investigación del instituto de Oncología (Área de Cáncer), Neumología (Área de Enfermedades Infecciosas, Inflamatorias y Crónicas) y Radiología- y de la Clínica Universidad de Navarra.