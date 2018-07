Especialistas en violencia de género

La violencia de género es un problema larvado e incuestionablemente presente en la Atención Primaria, en donde la gran mayoría de las mujeres maltratadas padecen un problema de salud que va más allá de las lesiones producidas en cada agresión, lo cual hace que acudan con frecuencia a los centros de salud y que no siempre lo hagan presentando las lesiones propias de los golpes. Según datos de la OMS , las mujeres víctimas de malos tratos acuden un 20% más a consultas que aquellas que no los sufren.

Estuvo bien la reacción inmediata de SEMERGEN respecto al Día Internacional de la Mujer. Siempre he pensado que los médicos de Atención Primaria podrían ser de gran ayuda para detectar aquellas situaciones que no cuentan los pacientes cuando son mujeres y que se deben a que al quejarse sobre una patología encubren el origen causal propiciado por la violencia de género. Difícil trabajo el de llegar a aflorar de manera bien conducida este proceso de la asistencia sanitaria.

La Dra. Ana Rosa Jurado, coordinadora del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de SEMERGEN, “tan solo un 5% de los casos de violencia de género denunciados son detectados desde Atención Primaria. Un dato altamente preocupante que nos orienta sobre la prioridad que supone mejorar la detección e intervención inicial en estos casos”. En este sentido, la coordinadora añade que “debemos insistir en concienciar que el 'infradiagnóstico' es uno de los grandes males de la violencia de género en España”.

Desde el Gobierno, el secretario de Estado ha destacado los importantes avances producidos en los últimos años para conseguir la igualdad real y efectiva con datos que demuestran el camino recorrido. En la Seguridad Social hay más mujeres afiliadas que nunca: seiscientas mil más que en 2011; la tasa de empleo de las mujeres ha pasado del 41,19% en el IV trimestre de 2011, al 43,54 en el mismo trimestre de 2017.

Además, el porcentaje de las consejeras de las empresas del IBEX 35 se ha incrementado notablemente en los últimos 10 años: del 6% en 2007, al 10% en 2011 y al 22% en 2017, según datos de la Comisión Europea. En cuanto a las PYMES, el 26% cuenta con más del 40% en sus Consejos de Administración y la brecha salarial en nuestro país, según Eurostat, es inferior a la de la UE en 2 puntos porcentuales: España: 14,2% y la UE 16,2%.

Un infradiagnóstico que se origina por diversas causas. Según el Dr. Carlos San Martin, coordinador del Grupo de Trabajo de Sexología de SEMERGEN, “se echa de menos el liderazgo del Ministerio de Sanidad en la formación de los profesionales para la detección e intervención de la violencia de género”.

Asimismo, “las facultades de Medicina no incluyen formación específica y detallada de este problema, y en el aprendizaje de los MIR no se tiene muy en cuenta, a pesar de que es una de las causas de mayor morbimortalidad en las mujeres por debajo de 40 años”, denuncia el Dr. San Martín. Estas carencias, opina, “hacen que el médico no se sienta siempre seguro en el abordaje de la violencia de género y no sepa muy bien cómo hacerlo, perdiendo incluso la oportunidad de detectar precozmente nuevos casos”.

Así que nace una nueva especialización en Atención Primaria, porque la medicina también tiene su dimensión social y cada sociedad genera sus propias patologías. Por eso toca especializarse o perder el tren de la historia.