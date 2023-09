Como el perro y el gato 17/09/2023

LEER MÁS Como el perro y el gato 16/09/2023

Las cartas de Iván Cortés

Shoe, un gato callejero de Connecticut, nos ha escrito una carta para contarnos cómo ha llegado a ser adoptado por Sarah Jessica Parker y su marido Matthew Broderick tras participar en la serie de HBO Max "And Just Like That".

La actualidad más bestial

Carlos Rodríguez e Iván Cortés nos traen las noticias más relevantes del mundo animal: el rescate de un perro en Vigo que quedó atrapado en la reja de una ventana, la liberación de un oso cuya cabeza quedó atascada en un bidón, la investigación de Igualdad Animal de la crueldad extrema en cinco granjas de cerdos y el rescate de dos perros atrapados en una balsa de riego en Cheste.

Medicina felina con Ana Anglada

La veterinaria experta en medicina felina Ana Anglada de Anagavets nos habla de los problemas de salud de los gatos de razas chatas y por qué algunas organizaciones veterinarias a nivel internacional han solicitado contra la publicidad que usen perros y gatos braquicéfalos.

Animales exóticos con Marta Bravo

La bióloga-zoóloga Marta Bravo de Centros Veterinarios Mascoteros responde a un oyente que no sabe cuántas ocas y gallinas pueden tener en su hogar cumpliendo la normativa.