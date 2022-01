La búsqueda desesperada de Budha: un American Stanford al que robaron de su casa en Calafell

Budha es un American Stanford de cuatro años. Está castrado y tiene microchip, y el pasado mes de septiembre fue robado en Calafell, en Tarragona, dentro de su casa.

Sus dueños salieron a trabajar y el animal se quedó en casa con sus otros compañeros perrunos Darma y Duque. Andrea, su dueña, explica que viven en un chalet y que cuando se va a trabajar deja a sus perros dentro de la vivienda por miedo a que se los roben.

Para ella son parte de la familia e incluso les deja la tele puesta cuando se marcha.

Cuando su pareja volvió ese día vio que Budha no estaba. No había nada sospechoso en la vivienda. La cerradura no estaba forzada. Ambos creen que los ladrones pudieron entrar por el balcón levantando la persiana, y descartan que el perro se haya podido escapar.

Andrea también cuenta que las cámaras de seguridad se quedaron sin imágenes justo en las horas en la que los dueños se ausentaron. "Como si hubiesen cortado los plomos", asegura. Lo único que se ve es a Budha y a Darma ladrar desesperados "hacia algo" en la zona de los plomos.

La desesperación de Andrea aumentó cuando, tras ir a poner la denuncia la Policía, le aseguraron que no podrían "hacer mucho". De hecho, según cuenta Andrea, le dijeron que "si os hubieran robado la tele podríamos hacer más".

Además, Andrea explica después de la desaparición de Budha ha tenido varios "avisos" de zonas de peleas de perros y la respuesta de la Policía siempre es la misma: "no podemos acercarnos si no hay un vídeo que lo pruebe".

La desaparición de Budha coincide en el tiempo con la de otros dos perros de razas similares, lo que hace pensar que estos animales han podido ser robados para utilizarlos en peleas de perros.

Tras varios meses sin noticias de su perro, la familia se siente "desamparada" por la Policía y piden ayuda a la ciudadanía para encontrar a Budha.