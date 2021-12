Carlos Rodríguez carga contra el hombre que arrojó a su perro desde un quinto piso en Nochebuena: "Asco de gente"

La Policía Local de Valdemoro investiga un suceso que ocurrió la pasada Nochebuena cuando presuntamente un hombre arrojó a su perro desde la ventana de un quinto piso dejándole en estado muy grave tras sufrir una fractura de húmero y un edema en la cabeza.

"¿Qué le puede pasar a un ser humano para tirar a un ser vivo por la ventana?"

Carlos Rodríguez carga contra este individuo y se pregunta qué le puede pasar por la cabeza a un ser humano "presuntamente racional" para tirar a un perro por la ventana: "Evidentemente, este individuo no está bien. Puede tener una patología, una falta de educación absoluta, una falta de empatía, estupidez crónica, cerebro desecho por algo, no lo sé, qué puede implicar a un ser humano a tirar a un ser vivo desde un quinto piso".

El director y presentador de Como el perro y el gato relata cómo, después de haber arrojado al animal por la ventana, el "macho machote" se asomó minutos después para dirigirse a la gente que se había colocado al lado del animal para socorrerle y les dijo: "Se habrá muerto ya el perro, ¿no?".

Asegura que al parecer no es una persona "muy estable y social" y prueba de ello es que "está amenazando a la protectora que tiene al animal" y que se está encargando de cuidarle y tratar de salvarle la vida.

"¿Qué hacen las administraciones con esta gentuza?"

Sin embargo, Carlos Rodríguez no sólo opina sobre el suceso, sino que se pregunta qué papel tienen las administraciones públicas en todo esto, sobre todo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha preparado una Ley de Protección Animal y ha decidido pararla antes de que saliera: "Seguimos teniendo una legislación preparada para hacerse efectiva totalmente inutilizada por el ministro de Agricultura, que no ve bien las legislaciones que pongan trabas al maltrato que pueden ejercer las personas que hacen caja".

"Es muy difícil pedirle a las administraciones, al Gobierno y al Estado que haga algo contra esta gentuza, cuando hay gentuza que ha matado a personas y está en la calle, y se les homenajea, se les salvaguarda y protege", denuncia. "¿Estamos locos? ¿Qué nos pasa por la puñetera cabeza? Que estamos en un desgobierno y en una laxitud manifiesta de los responsables, que están siempre prometiendo cosas que son engaños y que no llevan a ningún lado", afirma.

Considera que lo máximo que le pasará a este individuo será "una multita, tironcito de orejas, que no tenga animales durante tres años y se acabó", cuando, según su opinión, este señor no tendría ni que estar en la calle: "Si en este país no se acaba encarcelando a quien verdaderamente se tiene que encarcelar, algún día se va a romper la vasija porque alguien va a tomarse la justicia por su mano. Y es raro que siendo España no se haga más".