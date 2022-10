Wally, el tiburón que paseó por las calles de Fort Myers: "Siempre quise viajar a la superficie como la sirenita"

Hola Iván, me llamo Wally y soy un tiburón joven de las costas de Florida, te escribo porque no se si te has enterado que hemos tenido un Huracán, que le han puesto de nombre, Ian, casi sois tocayos, por una V.

Pues resulta que ha pegado mas fuerte de lo que esperaba y creo que lo he provocado yo, te explico como joven que soy mi sueño era viajar lejos, pero yo quería ir a un sitio donde ningún otro tiburón hubiera llegado, porque soy un aventurero.

Siempre quise viajar a la superficie como la sirenita, mi sueño era pasear por el barrio de Fort Myers, por las calles del vecindario como un pez de ciudad y el resto de peces se rían de mí, me llamaban iluso, Wally el soñador me decían.

Pero lo que ellos no sabían es que yo me había leído el libro de “El Secreto” que se le cayo a un turista de un barco, que no vea lo que me costó leer, sin manos pa pasar las pagina y con el papel mojado.

Ya sabes lo que dice el libro; si lo deseas con todas tus fuerzas, el universo te lo proporciona… pues debe ser que me lo tomé muy en serio, o que se me alinearon los chakras, porque no te lo vas a creer pero te estoy escribiendo desde el centro de la plaza de Fort Myers.

Pero esto no es como yo me lo imaginaba, he llegado revoleado por la corriente, rodeado de porquerías y totalmente desorientado, estoy en una especie de lago que se ha formado con las inundaciones del Ian.

Ojalá me devuelvan al mar aunque solo sea pa verle la cara a los que se rían de mí cuando les dije que un día visitaría el barrio de Fort Myers.

Mucho animo pa las víctimas de tu casi tocayo, se despide de vosotros, Wally, el tiburón joven de Florida.