"Las tintoreras no comemos bañistas. En cambio los bañistas si que comen tintorera"

¡La que he liado en la playa de Poniente!

Le falló el GPS

María Fernanda, una tintorera mediterránea, apareció hace unos días en las aguas de Benidorm. Consiguió congregar en unos minutos a cámaras de televisión, la Policía Local, la Guardia Costera y el Servicio de Socorrismo y Salvamento de Benidorm, además de despejar el agua de los cientos de bañistas que en ese momento se encontraban allí:

María Fernanda asegura que su acercamiento a la costa fue accidental: "me falló el GPS biológico. Yo sentía una voz en mi interior que me decía 'recalculando ruta'". También asegura que si hubiera sido un delfín o una tortuga, la gente se hubiera echado fotos con ella y no se hubieran asustado: "¡Qué mala fama tenemos los tiburones! Yo saludando y todos corriendo y gritando".

El rescate

María Fernanda nos cuenta que fue la Fundación Oceanogràfic la que le ayudaron a salir de la costa, tras un chequeo completo: "Como son especialistas saben que las tintoreras no comemos bañistas".

Una especie en peligro crítico de extinción

María Fernanda nos explica que su especie está catalogada como en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el Mar Mediterráneo, pero curiosamente siguen siendo parte de la gastronomía: "A la plancha, en adobo y acompañada de tinto don Simón con casera... Ahí dejo eso, Iván".