PROGRAMA COMPLETO

El Colegio Invisible 3x178: Destinos oscuros

Ya estamos metidos de lleno en el verano, y en nuestro último programa de la temporada, antes de dar paso a la edición veraniega de «El Colegio Invisible», te queremos invitar a recorrer algunos de los destinos más misteriosos de España y del resto del planeta… Y es que si aún no te has decidido por un rincón para descansar, los que te vamos a proponer son enclaves en los que el descanso, precisamente, no está garantizado. Y además vamos a recurrir a un buen puñado de amigos para que nos recomienden ese lugar al que viajar… si es que te atreves. Iniciamos viaje…