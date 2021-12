PROGRAMA COMPLETO

El club de las cinco 09/12/2021

Programa completo de 'El club de las cinco' con Carles Lamelo. Hoy, explicando los detalles del informe sobre la eficacia de la tercera dosis frente al Coronavirus y también del plan del ministerio de Sanidad de prohibir fumar en terrazas, playas o mientras vamos en coche. David Cervelló nos ha resumido la visita de Miguel Ángel Revilla a 'El Hormiguero' y del regreso de 'Sexo en Nueva York', ahora con una nueva serie 'And just like that'. En 'El club de las cinco' también les explicamos que el sector de la construcción busca trabajadores. Nos lo ha contado Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.