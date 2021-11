PROGRAMA COMPLETO

El club de las cinco 03/11/2021

Programa completo de 'El club de las cinco' con Carles Lamelo. Hoy, repasando el alcance de la modificación de la legislación laboral y la propuesta para sostener las pensiones. Asuntos que hemos analizado con Francisco Coll, economista y redactor jefe y responsable de análisis en Economipedia. También hemos hablado de quienes se levantan a las cinco de la mañana, como la youtuber Ani Pocino y les hemos contado que un bar de Dallas ha prohibido «All I Want For Christmas Is You» hasta el 1 de diciembre.