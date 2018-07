La entrevista arrancó sobre su relación con Quique Sánchez Flores y los problemas que tuvieron la temporada pasada, que acabaron con el Uruguayo fuera del once titular: "El problema lo tiene Quique Sánchez Flores conmigo. Yo no tengo ningún problema con él. Él si tenía un problema personal conmigo y lo demostró, aunque yo también me equivoqué con alguna actitud".

Además ha revelado una de las disputas dialécticas que tuvo con el entrenador: "Le dije que él había demostrado tener un problema conmigo y muchas cosas más. Todo el mundo sabe quién es Quique y quién es Forlán".

Quiso quitarse culpa del altercado valorando sus años como profesional: "A mis 32 años, he tenido muchos entrenadores y no he tenido problemas con ninguno. Ese señor ha pasado por muchos equipos y en todos ha tenido problemas".

Además, quiso resaltar la buena relación que ha tenido con Manzano en apenas tiempo: "Hoy en día sigo en contacto con Manzano. Solo he coincidido dos semanas con él y me despidió con un abrazo".

Sobre la salida del Atlético, le hubiera gustado seguir en el club: “Quería quedarme, pero mientras que ellos quisieran que me quedara". Y es que el club, siempre mostró su intención de desprenderse del jugador: "Sabía que el club estaba en la postura de venderme. Y por eso pedí que entendieran mi situación. Al final salió todo bien. No hay ningún rencor hacia nadie". Aunque pese a la postura del club, Forlán cree que "No me han obligado a irme. Yo me fui de vacaciones a Miami y cuando volví ya había jugadores nuevos en mi puesto".

En cuanto al compromiso, Forlán siempre ha demostrado ser un profesional y, pese a esta situación, "yo volví para jugar la previa de la Europa League sin vacaciones, igual que Godín, y por jugar ese partido no puedo jugar Champions. Sin embargo, no me quejo, porque así no me podrán decir que no soy profesional".

Sobre la salida del Kun Agüero no se mostró muy contento por la manera "Es una lástima como ha acabado todo, por el

cariño y por todo lo que le dio al club". "Yo no opino sobre lo que él hizo, porque si lo hizo así, fue porque estaba convencido. Yo creo que no es la forma de irse". Pero mostró respeto por el jugador y reconoció que

"¿Celos del Kun? Si mi compañero hace dos o tres goles y ganamos, por mi perfecto. Los celos no tienen sentido".

No quiso señalar a nadie por su situación en el club atlético "Si alguien me ha decepcionado no lo voy a decir" pero admitió que el vestuario le apoyó "Sí...(silencio) bueno...sí".

Al ser preguntado por el Real Madrid y su posible fichaje no reconoció contactos directos, pero "Cuando gane la Bota de Oro el rumor de irme al Madrid si fue muy fuerte. Pero siempre por lo que me dicen". Ya que Diego, no tuvo un contacto directo con el club blanco: "Yo no tenía nada que ver, fue por parte de los clubes. Yo nunca dije quiero ir al Real Madrid".

Para acabar, su salida fue comparada con la salida de Raúl del Real Madrid y se mostró crítico con lo sucedido en la casa blanca, y es que "No puede ser que un jugador como Raúl terminara saliendo de esa manera del Real Madrid