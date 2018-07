Ricky Rubio: ‘Si la rodilla me deja estaré en el Europeo’

Ricky Rubio se ha mostrado cauto a la hora de valorar si estará en el europeo, todo dependerá de cómo esté su rodilla. ‘Si la rodilla me deja estaré en el Europeo de Eslovenia’.

Desde la vuelta a la cancha, el jugador reconoce que ha sufrido algún susto, pero en las últimas fechas se encuentra mejor. ‘En el último partido me sentí más seguro conmigo mismo, sobre todo en tema de penetración y de ser un poco más agresivo. Desde que jugué el primer partido he estado con el miedo en la cabeza sin querer. Era algo inconsciente. Tenía un poco de miedo de volverme a lesionar. Es algo que se te tiene que ir de la cabeza pero no es fácil. Sabes por lo que has pasado, sabes lo mucho que cuesta y es difícil. Es una lesión que se tiene que curar al cien por cien porque si vuelves a recaer puedes incluso acabar con tu carrera. Y es algo que no quiero’.

El jugador se ha referido a su compañero en la selección española, Pau Gasol, y ha destacado la veteranía que tiene y comprende las últimas declaraciones en las que decía que no estaban siguiendo el sistema del entrenador. “Es un jugador muy veterano. Sabe mucho y entiende de esto. Lleva muchos años jugando a baloncesto a gran nivel. En los Lakers ha sido un pilar muy importante y sabe cómo funciona su equipo”. Preguntado por los rumores que sitúan al pívot en los Timberwolves en un hipotético traspaso, Ricky dijo: “Ojalá. Le recibiría con los brazos abiertos. Incluso le dejaría dormir en mi casa”.

También ha valorado la mala temporada que está haciendo Los Lakers. “Al principio de temporada han tenido mucha presión. Pero no han empezado bien y aquí eso se paga. Es una conferencia además que es dura, que tienes que ganar más del cincuenta por ciento para estar en playoffs. No será nada fácil para los Lakers entrar en playoffs.

El base también se ha acordado de otro base, José Manuel Calderón, que “está haciendo una temporada increíble. No hay palabras. Después de todo lo que pasó a principio de temporada cuando se decía que le querían traspasar, se ha sobrepuesto a todo esto y ahora a quien quieren traspasar es al otro”.

Sobre su equipo, los Minnesota Timberwolves, nos cuenta cuáles creen que son las razones de que no estén haciendo la temporada que esperaban. Además, se ha referido a la estrella del equipo, Kevin Love. “Esta temporada íbamos por buen camino, pero por varios motivos no estamos manteniendo el nivel que querríamos. Pero creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Kevin Love es nuestra estrella, nuestra referencia, tiene el equipo a sus espaldas y tiene que ser el líder de este equipo. Me sorprendería que le traspasaran”.

“Estamos tranquilos, queremos mejorar y coger una buena racha. A pesar de estar en una mala racha aún tenemos opciones de cumplir con nuestro objetivo que es entrar en playoffs y no estamos tan lejos. Tenemos que intentar aprovechar ahora que tenemos una serie de partidos en casa y hacernos fuertes. Creo que tenemos un muy buen núcleo. Somos jóvenes y tenemos que aprender pero también hemos añadido veteranía con Kirilenko que nos ha ayudado mucho y creo que cuando todos estemos sanos seremos un rival difícil. Aún queda más de media liga y tenemos posibilidades. Lo vamos a luchar hasta el final” .

Ricky Rubio, cree que Miami vuelve a ser favorito para hacerse con el anillo de la NBA. “Veo favorito a Miami para ganar el anillo’. Además, nos reconoce que Derrick Rose ha sido el rival que más le ha hecho sufrir en una cancha. ‘Derrick Rose es el jugador más difícil al que me he enfrentado. Iba a decir que era el que más me ha costado parar pero no lo conseguí.’