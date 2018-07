Ramiro Revuelta: "En semifinales, prefiero radicalmente el Athletic de Bilbao"

El presidente Ramiro Revuelta, se muestra muy emocionado y satisfecho por lo conseguido, "es una fecha histórica, Miranda se merece esto y mucho más, no tengo palabras". Son momentos de emoción no contenida para el presidente que nos cuenta que "es una situación un poco extraña para mi, porque soy un modesto presidente de un club también modesto. Ha sido complicado, sobre todo al encajar el primer gol del Espanyol, no pudimos hacer el futbol de toque nuestro, pero remontamos la eliminatoria."

A la pregunta sobre si prefiere jugar en Bilbao o en Mallorca en Semifinales, el presidente es contundente:

"En semifinales, prefiero radicalmente el Athletic de Bilbao porque para nosotros es un sueño jugar en "La Catedral"

Ramiro lanza un claro mensaje de modestia y trabajo: "con la poca ayuda que recibimos, gestionando y colaborando se pueden conseguir cosas, que a veces el dinero no lo consigue."

El presidente no quiere una desbandada de jugadores en la próxima temporada, por eso nos cuenta que "tenemos prácticamente renovado a todo el equipo, y no nos quedaremos descalzos."

El guardameta del Mirandés, Nauzet, coincide también en Al Primer Toque con su presidente al preferir Bilbao a Mallorca: "yo estuve dos años en Mallorca y estaría bien, pero prefiero Bilbao por la cercanía y poder jugar en ese estadio mítico".

Sobre el apoyo de los medios y seguidores, nos cuenta que: "sabemos que prácticamente toda España está con nosotros, el sueño de semifinales se hace realidad".

"Les dijimos a los jugadores del Espanyol, que si ganábamos, no se preocuparan por la invasión del público, ya que no les iban a hacer nada".

Por último hablamos con César Caneda, ex del Athletic y autor del gol de la victoria en Anduva:

"No me creo aún lo que hemos conseguido." "La última jugada, sabía que Pablo se suele quedar corto, y me adelanté a la defensa y pude rematar".

César también coincide con sus compañeros al afirmar que prefiere San Mamés que Mallorca.