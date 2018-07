Héctor Fernández: 'Somos lo que los demás dicen que hacen'

Mónica.- Crees que esta temporada hablaremos mucho del mal rollo entre Messi y Neymar?

Hola Mónica. Esto depende de si el balón entra o no. De momento, lo que percibo, es que Neymar sabe que debe respetar la jerarquía.

Pedro Pérez.- ¿Qué te pareció el Informe Robinson de Gloria Visera y todo el 'Caso Carballo'?

Lo vi y me pareció un grupo de testimonios sobre un tema que controlo bastante. Es la posición de las denunciantes acompañada por los testimonio de Fillo Carballo en nuestro programa, nada contrapuesto. Soy muy fan de los compañeros de este programa, me parecen unos fenómenos.

He de decir que sobre el caso Carballo tengo muchas preguntas y pocas certezas, al igual que los responsables de la investigación. También creo que la parte denunciante ha cometido la imprudencia de mezclar un caso gravísimo de denuncias por abusos sexuales a menores con la intención de realizar un cambio de nombres en la estructura de la Federación de Gimnasia. Esto me ha confundido bastante y me ha generado más dudas de las que tenía.

Vicent Ballester.- Sr. Fernández, con tantos equipos para evitar el descenso como objetivo,¿ no cree que la Liga ha perdido calidad?. Muchas gracias.

Sin duda que la ha perdido. Casi todos los equipos han perdido a su jugador franquicia y, como era de esperar, los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Hemos perdido calidad a raudales.

Juan López.- Buenas tardes Héctor y a todo el equipo de Onda Cero. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué momento de la temporada pasada te gustaría volver a contar en esta? Ya sea una noticia, una entrevista o una primicia. Muchad gracias. Sois los números uno.

Hubo muchos momentos geniales, disfrutamos mucho haciendo “Al Primer Toque”. Lo mejor es llegar a la redacción y encontrarme con mis compañeros. Son cómplices de una alegría diaria, la manada a la que me refiero muchas veces, y sin ellos nada es posible. Espero que contemos que Madrid 2020 es una realidad, esa la primera.

Pablo.- Cumpliste la apuesta con Manu Garcia de hacer el camino de santiago si subia el Alavés?Un saludo desde tu tierra.

No la hemos cumplido por falta de tiempo, pero lo haremos Pablo. Saludos de vuelta para Vitoria.

Aitor.- ¿Qué opinas de la situación de los becarios en el periodismo?

Hola Aitor. Siempre digo lo mismo, que no son becarios, son compañeros y que siempre les estaré agradecidos a todos los que han colaborado conmigo por su entusiasmo pese a la escasa opción de aprendizaje que tienen. Aquí juega la pasión, se aprende rápido y ya eres uno más de la redacción. Deberían regularse sus funciones.

Pedro.- ¿Tendréis la posibilidad de que losdiscapacitados visuales,etc opinemos acerca del deporte,como ustedes sabrán,los ciegos somos oyentes buenos

Hola Pedro. Sin ninguna duda que podéis opinar, ¡sólo faltaba!. Sabemos lo importante que sois como colectivo para la radio y nosotros la responsabilidad que tenemos. Mi admirado David Casinos es un gran ejemplo de esto, fue una de las mejores entrevistas que hemos hecho este año.

Juan miguel día.- ¿Crees que el Betis dará la sorpresa en la Europa League llegando lejos? Saludos

El Betis va a pelear por Europa nuevamente y en la competición de este año soy muy optimista. Me gusta el equipo y la imagen que transmite con Pepe Mel.

Paco García.- ¿Crees que al Sevilla se le ha sobrevalorado en esta pretemporada? Yo creo que como mucho puede llegar a la Europa League. Saludos

Hola Paco. Han hecho buena pretemporada pero el partido de ayer con el Atleti es un aviso serio. Es normal que el proceso no sea fácil tras perder a grandes referencias de la plantilla, pero la afición del Sevilla es exigente y va a querer a su equipo arriba. Veremos.

Íñigo.- Hola Hector! Te habla un socio del Glorioso, ¿le ves posibilidades al Alaves de ascender a primera division esta temporada?

Hola amigo albiazul. Sinceramente creo que no, pero en Segunda división un bloque fuerte puede sorprender. Confío mucho en la plantilla y en Nacho, ojalá dieran la sorpresa, pero sin presiones mejor. Me conformo con la permanencia.

Loreto.- Se comera el turron en Barcelona el Tata??

Solari me ha hablado maravillas de él. Sabemos lo que significa el paso de Sudamérica a Europa y, sobre todo, dónde tiene el listón, pero creo que es un hombre que va a encajar perfectamente en la filosofía del Barcelona. Me sabe mal lo de Tito, pero para Martino era el momento perfecto para dar el salto a Europa.

Javi.- Hola Hector ¿si el Alavés desapareciera y se creara un nuevo club en Vitoria, lo apoyarías?

Es un supuesto que ha estado cerca pero del que, afortunadamente, ahora estamos lejísimos. No lo sé, dependería de las circunstancias, pero imagino que si.

Carmen.- ¿Te parece un error o un acierto que Ancelotti decidiera dejar a Iker en el banquillo?

Me parece su decisión. Él cree que era lo mejor y lo ha hecho, a diferencia del anterior entrenador, basándose en cuestiones deportivas. Diego es un porterazo e Iker el mejor del Mundo. Creo que la pelea en la portería sigue abierta y que Casillas va a tener su opción. No obstante, pase lo que pase, serán decisiones deportivas. En eso ha ganado el Madrid.

Pedro.- ¿qué es lo más difícil de hacer un programa deportivo como el tuyo?

Tener paciencia con los que creen que das una opinión para perjudicar a alguien y no entienden que nosotros no jugamos a eso.

Pedro.- ¿Con qué disfrutas más de tu trabajo?

Cuando se enciende la luz se me quitan todas las penas. Es como entrar en un baile y no parar en dos horas. Esa sensación es la mejor del mundo.

Pablo.- hola hector,cuentanos que formato tendrá el nuevo programa y quién de los colaboradores siguen del año pasado.alguna seccion nueva?

Hola Pablo. Me guardo algún as en la manga, espero que me comprendas, pero te adelanto que siguen todos los que estaban el año pasado. Vamos a ampliar las secciones de baloncesto y olímpicos y vamos a inaugurar una de deporte americano. Sobre el formato va a haber poca novedad, salvo el inicio, que cambia un poco. Espero que os guste.

Dani.- Buenas Hector, crees que se va a solucionar el tema de los horarios de los partidos?, me parece vergonzoso que un partido termine casi a la 1 de la madrugada del lunes y los jugadores salgan casi a las 2...Mucha suerte figura, que eres el mejor :D

Gracias por el piropo. Creo que no van a terminar tan tarde como los de estas dos jornadas y la Supercopa, corregirán. Es lo de siempre, el aficionado que quiere ir al estadio no les importa y priorizan la televisión. Eso sí, si has comprado tu abono y no tienes metro para volver a casa, quién te paga lo que tú has pagado y no puedes disfrutar?

Manuel.- Algun objetivo para el EGM esta temporada aunque no haya que hacerle mucho caso?como ves la competencia con los demás? escuchas sus programas en diferido??

Escucho alguna cosa concreta. Soy admirador y amigo de muchos compañeros de los que aprendo muchísimo. Nosotros estamos un poco diferenciados y creo que incorporamos un estilo a una franja horaria que necesita alternativas. Del EGM poco que decir, ni cuando hemos subido, ni cuando hemos bajado, no marca nuestra “hoja de ruta”.

Raúl.- Si no os conociera de nada,intenta venderme tu programa en un párrafo.

Somos lo que los demás dicen que hacen.

Pepe.- Como los equipos, altas y renovaciones para el equipo. sigue Segurola? que crees que os falto la temporada pasada ?

La temporada pasada nos faltó paz, demasiada crispación. Segurola en punta y para el gol, por supuesto. Todo un honor contar con él.

Adrián.- ¿Cómo crees que va a ser la temporada del Rayo? ¿Crees que se ha rehecho el equipo bien?

El Rayo tiene al entrenador que más me llamó la atención el año pasado. Retener a Jémez me parece un éxito total. El equipo tiene incógnitas, eso es innegable, pero lo más importante es que el Rayo mantenga el espíritu.

Pablo Aceña Vera.- ¿Qué opinión te merece tu predecesor en el puesto de presentador de Al Primer Toque Ángel Rodríguez?me consta que el tiene una muy buena de ti gracias por contestar y por hacer un gran programa todas las noches :)

Ángel se merece lo mejor. Es un gran tío, un gran compañero y fue un gran jefe que decidió traerme a Madrid desde Vitoria. Todo lo que puedo decir de él es bueno, como mis compañeros.

Iván.- Muy buenas Héctor. Yo te quería preguntar por tu profesión, concretamente que es lo que debe tener una persona para ser periodista deportivo. También si con los tiempos que corren animarías a la gente a dedicarse a esto. Muchas gracias y buena suerte!

Ganas de contar noticias, fundamental. Ahora alguno confunde con conocer a personajes y no contar historias y eso es un error tremendo. Hace falta ilusión contra la mala situación del gremio. Siendo la profesión de mi vida, claro que animaría a cualquiera.

Lot.- Buenas Héctor, ¿ porque le das tanta bola a las redes sociales? Se que hay que adaptarse a los tiempos pero yo creo que así se pierde el periodismo. Un saludo y suerte en esta temporada.

Twitter es un juguete con el que me divierto mucho y que me ha servido para más de lo que pudiera imaginar. Tiene un hándicap, los trolls, con los que yo tengo tendencia a enfrentarme y de los que debería pasar. Adaptar las redes sociales al programa ha sido un éxito.

José Félix Díaz Ramírez.- ¿Crees que en dos o tres años se volverá a tener horarios más o menos normales en las jornadas de Liga o se seguirán teniendo 8 o 9 horarios distintos?

Depende de si la Liga quiere ser una competición respetada o un circo en el que no manda el balón ni los aficionados. Tengo dudas.

Glorioso.- ¿Hasta cuando una liga broma como ésta tanto en fútbol como baloncesto? Dos equipos con dinero ilimitado y el resto a aplaudir.¿No se dan cuenta que matan la gallina de los huevos de oro?

La gallina está muerta y ya lo estamos comprobando. Siempre hubo distancias, pero parece que la brecha es cada vez mayor. Insisto, depende de si es posible que la LFP controle los intereses de manera conjunta.

Nacho.- Tan joven (tú y tu equipo) y compitiendo con periodistas consagrados y programas con mucha solera. ¿La juventud es elemento motivador o desmotivador? ¿Cómo se llega ahí tan jovencito y se gana el respeto de profesión y audiencia?

Me siento muy afortunado por estar donde estoy a mi edad. Es cierto que algunos desconsiderados o mediocres te critican de manera dañina o te hacen de menos por tu edad, pero son 4. Me siento muy cerca de la redacción y tengo muy presente lo que me ha costado llegar hasta aquí. En la redacción somos un grupo de amigos y eso ayuda muchísimo. Los resultados ahí están y se escuchan. La manera de llegar? Trabajo y confianza, la que han puesto en mi los que mandan en esta casa y a los que estoy muy agradecido.

Espero que este año sigáis acompañándonos en esta aventura. Gracias a los que estáis y bienvenidos a los nuevos. Un placer haberos contestado. Un abrazo y seguid jugando “Al Primer Toque”