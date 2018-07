Iván Pérez: ' Me he quedado con cara de tonto'

Iván Pérez fue el autor del gol mal anulado por el colegiado esloveno Boris Margeta. La selección española de waterpolo perdía ante Croacia por un gol de diferencia (8-7). El jugador español marcó el empate desde un tiro lejano al final del partido. El juez de línea subió el tanto al marcador pero el árbitro principal no acató su decisión y anuló el gol al conjunto español. La selección española ha presentado un recurso ante la federación internacional pero no se ha tenido en cuenta. El waterpolista del Club Natació Sabadell asegura que 'si no se corrige en el momento no suelen quitar la razón al director del partido' en estas situaciones.

Iván Pérez nos cuenta que hicieron un gran esfuerzo para llegar hasta ese resultado y que 'da rabia que un hombre le quite el gol porque le da la gana'. La selección española de waterpolo continúa su participación con muchas ganas. Iván asegura que tienen mucho ansia de demostrar lo que valen después de este error arbitral, y pasar a cuartos para luchar por las medallas.