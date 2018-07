Iniesta en Al Primer Toque

El centrocampista del FC Barcelona, Andrés Iniesta, pasó por los micrófonos de 'Al Primer Toque' de Onda Cero y reconoció sentirse ofendido por las acusaciones de Pepe, defensa del Real Madrid, tras el Clásico del Camp Nou, en las que el portugués calificó de teatreros a los jugadores azulgrana.



"Me siento ofendido porque no creo que sea un teatrero y mis compañeros tampoco. Duele porque se refiere a ti y a una acción, pero a Pepe ya le conocemos todos", indicó Iniesta.



Pese a este enfrentamiento, el centrocampista manchego incidió en la normalidad que se vivió el domingo, un hecho que debería ser la tónica general pese a los antecedentes anteriores.



"La normalidad es lo que tenía que haber sido siempre, pero hubo momentos diferentes, pero no viene de ahora y ya hace tiempo que nos abrazamos y nos respetamos. Es lo que tiene que ser, la rivalidad existe, pero más allá de eso somos compañeros y eso es lo importante", reconoció Iniesta.



Sobre la actualidad de la selección española, Iniesta señaló que es "lógico" que se les pida volver a ganar tras haber conquistado tres títulos en los últimos seis años.



"Cuando has ganado la Eurocopa y el Mundial se te pide volver a ganar, a jugar bien y conseguir el éxito. Es lo lógico, lo que no era lógico que cuando no se había ganado nada, se tenía que ser campeona sí o sí. Sentir la obligación de ganar y de que te observan es un motivo de superación", afirmó Iniesta.



El centrocampista manchego también se felicitó por[[LINK:INTERNO|||||| el futuro regreso de Abidal]] a los terrenos de juego y admitió que volver a verlo con el equipo "con todo lo que ha vivido, es algo admirable".



Por último, Iniesta indicó que no le preocupa ganar el Balón de Oro sino jugar para ser feliz.



"No sueño con eso porque mi discurso es el mismo, uno no juega para ganar esos galardones individuales, juego para ser feliz, que mi gente se sienta feliz y nada más. No pienso en ello, si estoy ahí, estaré contento porque se reconozca el trabajo como cuando conseguí el premio en Mónaco", concluyó Iniesta