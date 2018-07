Casillas: ‘Es importante venir con esos números de la fase previa, pero ahora empieza lo serio'

El portero y capitán de la selección española de Fútbol, Iker Casillas, nos ha contado cómo está el equipo de cara al partido de cuartos ante Francia y se ha mostrado confiado porque la plantilla está 'ilusionada, contenta por pasar la primera fase y poder seguir defendiendo el título conseguido hace cuatro años’. Pese a las críticas que ha recibido la selección, los números de España ‘son buenos, pero no definitivos. Ahora es cuando empieza lo serio, y es importante venir con esos números de la fase previa’. Aunque entiende las críticas ya que ‘España ha puesto el listón muy alto en los últimos años, y cuando se baja, es más notorio. Lo importante es que el grupo está bien, lleva una dinámica bastante buena y han venido los jugadores a intentar llegar lo más lejos posible y a revalidar el título’.

España ha puesto el listón muy alto, y cuando se baja es más notorio

El pase a cuartos apenas se celebró, ya que 'el otro día, los nervios, la situación… no estuvimos tan a gusto como se esperaba y fue un partido con mucha tensión. Lo llevábamos por dentro, pero tampoco estábamos muy contentos por el encuentro’.

Sobre el próximo partido contra Francia, Casillas no se cree que Ribery y Nasri no puedan jugar, ‘no me lo creo, estarán preparados para jugar’. Además, la selección francesa ‘es una gran selección, con un técnico que ha hecho ese cambio generacional que a todas las selecciones les toca, y me parece un muy buen equipo’.

Casillas recuerda que la última vez que nos enfrentamos a Francia ganamos, pero el último partido oficial lo perdimos, desde entonces 'ha cambiado para bien. Hace seis años íbamos con la intención de eliminar a la que había sido campeona de Europa y del mundo pocos años atrás, y ellos tenían jugadores veteranos y jóvenes que sabían manejar muy bien los tiempos, cosa que nosotros no tuvimos'. No haber ganado nunca, es ‘un dato a tener en cuenta, pero para eso estamos, para intentar conseguir una victoria y pasar a siguiente ronda’.

La parada ante Croacia "no fue tan importante"

Son muchos los que opinan que la parada ante Croacia, fue determinante para estar ahora en cuartos, pero para Iker, ‘no fue para tanto, entiendo que es un momento puntual, pero tampoco es una gran parada. No fue tan importante’. Tras esta afirmación admite que "cuando llevas trece años en el Madrid y doce en la selección, tendrá que ser por algo, no es que seas un fenómeno, tus años van pasando y se van pasando de una manera notable, si no, no estaría aquí’.

En cuanto al debate sobre el 9, Casillas defiende al conjunto del equipo, ya ‘hemos demostrado que con o sin 9 la selección ha funcionado. Lo importante es que el equipo funcione en equipo’.

Casillas cuenta que el ambiente en la selección, tras los problemas del año pasado, especialmente entre los jugadores de Madrid y Barça, ‘se ha recuperado. El año pasado no fue fácil por tanto partido. Ahora estamos preparados para jugarlos y no como aquel mes. Eso está archivado y se recuerda con cariño, simpatía y humor’.

Iker Casillas concluye la entrevista quitándole importancia a los guiñoles franceses ‘Hay que tomárselos con humor. Ni me gustan ni me desagrada, me halaga que Francia se acuerde de un guiñol que se parece a mí’.