El truco definitivo para saber si unos pantalones son de tu talla sin pasar por el probador

Prisa, pereza, cansancio, largas colas... son muchos los motivos para no querer pasar por un probador. No obstante, con ciertas prendas no queda otra opción.

Es el caso de los pantalones, ya que acertar con ellos no es nada sencillo. Resulta inviable probárselos frente a un espejo en medio de la tienda y es imprescindible saber si abrochan bien o si necesitamos otra talla.

A pesar de que la talla puede ser un indicativo, acertar con el largo, comprobar si el tejido sienta bien y si verdaderamente se ajusta a nuestro cuerpo, sin lugar a dudas es una misión muy compleja.

Por este motivo, algunos tiktokers con mucha experiencia en el ámbito de la moda y las compras han revolucionado la plataforma con un truco definitivo para comprobar si unos pantalones son verdaderamente tu talla sin necesidad de pisar el probador.

Acumula millones de visitas en redes sociales

Ahora bien, ¿cómo es posible saber si un pantalón te queda bien sin tener que probártelo? ¡Muy fácil! Se trata de rodear el cuello con la cintura de la prenda abrochada. De este modo, si los dos extremos se tocan, es tu talla, mientras que si no llegan a hacerlo, es pequeño, y si sobra mucho, es que es demasiado grande.

Son miles los usuarios que ya han compartido sus propias experiencias en vídeo, asegurando que funciona y demostrando así su efectividad.

Aunque no es de extrañar, muchos de estos vídeos han acumulado más de nueve millones de visitas y todo tipo de cometarios de asombro.

“Aprendí esto siendo una niña en Nigeria, comprando pantalones y faldas en mercados sin probadores. Es ciencia del cuerpo humano: la anchura de tu cintura es igual que la circunferencia de tu cuello” o “Siento que este truco funciona para todo tipo de cuerpos. Sin duda lo probaré”, han sido algunas de las reacciones más populares.

De la misma manera, otro usuario ha querido compartir otra forma sencilla y práctica de saber si el vaquero que tanto ha llamado nuestra atención en nuestra tienda favorita es de la talla que buscamos.

Consiste en poner un extremo de la cintura del pantalón sobre el ombligo y rodear el cuerpo con la prenda. Si ésta llega hasta el centro de la espalda, es correcta.