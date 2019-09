La nota de amor viral entre dos viajeros en una parada de autobús de La Coruña

"AL CHICO QUE ME PIDIÓ EL NÚMERO..."

La curiosa historia comenzó en un autobús de La Coruña. Un chico le pidió el número de móvil a una chica, pero ella denegó su propuesta. Cuando llegó a casa, la chica se arrepintió, y decidió dejar una nota en la parada de autobús donde todo comenzó: "Al chico del 1A que me pidió el número y no se lo di... Me arrepentí al llegar a casa".