La mujer que aspira a pesar 450 kilos, duramente criticada en una entrevista en televisión

Mónica Riley y su marido se dieron a conocer por su intención de batir un absurdo récord. Ella quiere llegar a pesar 450 kilos para convertirse en la mujer más obesa del mundo, y cuenta con todo el apoyo de su pareja en su empeño. Para ello ingiere 8.000 calorias al día con la ayuda de su marido que cocina para ella y le alimenta con un embudo. Pero su historia no termina aquí, la pareja, que se plantea este reto como una fantasía sexual, pretende tener hijos, a pesar de que Mónica ha perdido prácticamente toda su movilidad. "Estamos planeando tener hijos, no hay nada que me impida criar un hijo en mi dormitorio. Tendremos una nana que nos ayudará con la casa y llevará al bebé a pasear" aseguró Riley. Hace unos días fueron entrevistados en 'This Morninng', un programa del canal ITV británico. Los periodistas, que pretendían comprender los motivos que le ha llevado a querer engordar tanto, terminaron acusándoles de oportunistas y criticándoles duramente. Por otro lado, el deseo de ser padres de la pareja, también fue objeto de ataques por parte de los periodistas. "Ustedes tienen, dicen que tienen, una vida sexual activa. ¿Y están pensando en tener hijos?". "¿Cómo es posible que puedas cuidar de un niño con ese tamaño? ¿Acaso no es irresponsable estar tan grande y tener un bebé?, les recriminaron los periodistas.