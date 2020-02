play

Los Morancos fueron de visita a 'El Hormiguero' de Antena 3, donde no pudieron evitar realizar algún que otro chiste sobre el coronavirus: "Hemos entrado en una tienda de chinos y, al ver un hombre con mascarilla, le he preguntado si tenía coronavirus. Me ha respondido que no lo tenía, pero que lo podía traer al día siguiente".

El dúo cómico también recordó una entrevista a una mujer china en televisión y bromearon con su respuesta: "No hay problema, en nuestro país somos muchos".

Por último, hablaron del aislamiento de los ciudadanos de Wuhan en sus domicilios: "No podríamos salir ni jugar a los chinos". Además, mostraron su fascinación por la creación de un hospital en China en tan solo diez días.

Durante la entrevista, Los Morancos también realizaron una divertida imitación de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.