¿Aprobarías tú este test que se ha hecho viral?

Con tan solo 3 minutos... ¿serías capaz de aprobar este ejercicio? Una usuaria de Twitter ha compartido un test que le ha planteado un profesor a su hijo en segundo de la ESO. El ejercicio consta de 23 instrucciones que deben ser resueltas en el tiempo límite marcado. Parece difícil, ¿verdad?

"Lee todo el test y luego resuelvelo en sólo 3 minutos", escribe la usuaria. Nosotros te invitamos a resolverlo, ¿podrías aprobarlo?

Se trata de un simple ejercicio para valorar el nivel de comprensión lectora de los alumnos. Antes de hacer nada, la instrucción es simple, leerlo todo con cuidado. Pero con el tiempo límite tan escaso, la gente suele caer en la tentación de ir realizando los problemas conforme va avanzando en la lectura.

Muchos usuarios han caído en la cuenta, se "lo olían" y se han ido directamente a la última pregunta para ver si sus hipótesis no iban desencaminadas. "Me lo olía a partir de la 3 y me fui directamente a la última jejejej...", dice un internauta. Otros han comparado el test con las instrucciones para montar un mueble de IKEA, que empiezas a seguirlas y hasta que no llegas a la última página no descubres cómo montarlo realmente.

Otros comentarios giran en torno a ejercicios parecidos. "Es muy parecido a un ejercicio de la universidad, de una asignatura llamada 'razonamiento lógico y temas afines'. Era un examen de 150 preguntas y en la penúltima te decía que solo había que responder a la pregunta 7" o "Yo hice uno similar en su día en el cual uno de los pasos era realizar un perforación con el lápiz. 15 años después todavía sigo recordandolo y recordando lo importante qué es leer atentamente todo antes de proceder" son algunos de los tuits de respuesta que se pueden leer.

La mayoría de comentarios elogia que se hagan ejercicios que ayudan a demostrar la importancia de leer bien y atentamente los enunciados o instrucciones, además de dejarte esta lección de por vida como le ha pasado a algunos usuarios.

¿Y tú? ¿Has conseguido resolverlo?