Joaquín Reyes se convierte en Fernando Simón, "referente de la nueva masculinidad e icono pop de 2020"

El cómico y actor Joaquín Reyes se ha convertido para el último Zanguangos de 2020 en una de las personas más famosas de este año en nuestro país, Fernando Simón, "referente de la nueva masculinidad e icono pop de 2020".

"Como si no tuviera yo bastante con intentar salvarnos de una pandemia mundial y me meten en medio de la batalla política", comenta Simón y añade: "si yo estoy aquí porque me puso Rajoy, si fui yo el que le recomendó lo de andar rapidico para mantenerse en forma. De nada presidente".

Además recuerda que "yo ni pincho ni corto, si soy un médico, un científico, un técnico como Joseba el de Carglass, pero en vez de tener parabrisas yo tengo paravirus".

Asimismo, Simón explica los datos de la curva "es facilísimo", comenta y aprovecha para mandar un mensaje a Nadia Calviño para solucionarle la crisis económica y dar un consejo a los españoles.