Fran Rivera revela por primera vez cómo sufrió acoso sexual cuando era adolescente

Fran Rivera ha revelado este martes en Espejo Público cómo sufrió acoso sexual cuando era adolescente. El programa, que estrenaba su nueva temporada la semana pasada, vuelve a acoger el espacio de entrevistas del torero "Rivera y amigos".

En esta nueva entrega, el diestro entrevistaba a Silvia Marsó. La actriz habló con él de los problemas que padeció su familia a consecuencia de la ludopatía de su padre y del acoso sexual que sufrió con catorce años.

"Que levante la mano la mujer que no lo ha sufrido"

Tras la converación entre la actriz y el torero, Susanna Griso sacó el tema del acoso sexual que sufren las mujeres entre las tertulianas que estaban en plató. Todas coincidieron en la cantidad de episodios que se repiten y se viven día a día, a lo que Griso dijo: "Que levante la mano la mujer qu eno lo ha sufrido, yo creo que todas tenemos algo que contar".

La periodista Milagros Martín- Lucas añadía: "En el trabajo, en la calle, de niña... En algún momento lo hemos tenido".

"Una señora mayor me ofreció dinero"

El torero, tras escuchar los relatos de sus compañeras, reveló por primera vez la desagradable experiencia que vivió cuando era adolescente. "Una señora mayor me ofreció dinero cuando tenía 16 años", explicó Rivera. "Corrupción de menores", precisó Griso ante tal confesión, mientras que Lomana bromeaba diciendo: "Te quería como gigoló".

La presentadora quiso indagar en el tema preguntándole cómo acabó, a lo que el diestro respondió que "no terminó bien". Rivera profundizó en ese episodio ocurrido en el aeropuerto de Marruecos. "Volvía de ver a mi madre, me empezó diciendo que si quería ejercer de modelo y luego, '¿te has planteado que podrías ganar mucho dinero haciendo otras cosas?' y digo no, yo quiero ser torero le dije", relataba. "Ella podía ser una proxeneta. Tremendo", declaró Susanna Griso.