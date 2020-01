"La vida no te espera, la vida no te hace recuperaciones", la carta viral de un profesor a sus alumnos suspensos

Un profesor sevillano ha compartido un vídeo a través de su canal de Youtube dedicado a sus alumnos, en el que les intenta explicar que "la vida no te espera, la vida no te comprende, la vida no te hace recuperaciones", que "no tiene nada que ver con la burbuja en la que vivís durante toda la ESO".

"Llegáis a casa y tenéis vuestra comida, os pagan vuestra ropa, os pagan vuestros móviles aunque rompáis la pantalla cada dos por tres, os pagan hasta los 'botellones'. De puta madre todo", critica Pablo Poó Gallardo. Su intención con este vídeo es que sus alumnos se den cuenta de que lo importante en la vida es que se formen porque "una mente simple se conquista fácilmente, solo tiene una puerta, mientras en una abierta es más difícil de penetrar".

El profesor pide a sus alumnos que a partir de enero se dejen de "tonterías", ha pedido que le entreguen todo lo que pida y como él se lo pida. "Vamos a poner ganas porque algunos, los que quieren que seáis felices desde los doce hasta los 16 años les importáis sólo hasta que termináis la ESO. Y yo he firmado con vosotros un contrato de por vida", finaliza la grabación.