En plena campaña electoral, la oposición le ha reprochado que su gestión de la crisis no ha estado a la altura y el lehendakari ha lamentado los errores que haya podido cometer, pero que la prioridad es encontrar a los trabajadores sepultados y garantizar la seguridad de los vecinos.

Urkullu ha defendido su gestión en esta crisis a pesar de las críticas por improvisación e, incluso, falta de empatía con los familiares de las víctimas.

El lehendakari sí ha hecho autocrítica al decir que harán una "revisión crítica" para mejorar, aunque ha dicho que siempre han actuado desde "la buena fe".

"No tengo ningún problema en asumir las críticas. Lo he hecho siempre que me ha parecido necesario. Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad", ha dicho.

También ha añadido que la Justicia dirimirá responsabilidades y ha denunciado el uso político de la catástrofe.

El fuego ya ha sido extinguido

El fuego, que ha sido extinguido este martes- provocó niveles de furanos y dioxinas que podrían ser nocivos en los municipios próximos de la comarca (Zaldibar, Ermua y Eibar, que suman 46.000 habitantes).

Los análisis detectaron el pasado viernes que estos niveles eran cuarenta veces superiores a los normales, por lo que el Gobierno Vasco recomendó a los vecinos de la zona que cerrasen las ventanas y no hicieran deporte al aire libre.

La extinción del fuego facilitará la búsqueda de los dos trabajadores que están desaparecidos desde el desprendimiento de miles de toneladas de residuos que se produjo el 6 de febrero pasado.

A pesar de la extinción del fuego, no está previsto cambiar las recomendaciones sobre la calidad del aire hasta que se conozcan los resultados de las últimos análisis el próximo jueves.

Seguro que te interesa:

Juan Carlos Abascal, alcalde de Ermua: "Hay riesgo en el vertedero de Zaldíbar si la exposición es prolongada en años"

Suspendido el partido entre el Eibar y la Real Sociedad, por la contaminación del vertedero de Zaldibar