Uno de cada tres padres creen que sus hijos no están preparados para decidir su futuro tras su formación escolar

LEER MÁS Educación destina 5 millones de euros al plan de digitalización de centros

Educadores, expertos en geopolítica, medioambiente, inteligencia artificial, filósofos, cooperantes y psicólogos coincidieron este lunes y, durante su intervención en el congreso organizado por La Salle, “Equis. Un interrogante sobre el ser, el contexto y la educación”, en la necesidad de la reinvención de la educación en la actual era de la incertidumbre. Una reinvención para guiar al alumnado en un mundo cambiante, que conlleva una evolución desde la rigidez de los contenidos a la flexibilidad de los contextos.

Convertido en la gran cita educativa del año, durante el congreso se han difundido los resultados de una encuesta realizada a 3.000 familias, junto a otras propias del Centro de Investigaciones Sociológicas y del Consejo Escolar del Estado. Dos de cada 3 familias admiten que la tarea de educar es más difícil ahora que antes. Pese a esta dificultad, un 77% está satisfecho con la educación actual que reciben sus hijos e hijas. Un 3% manifiesta estar insatisfecho.

Según la encuesta del Consejo Escolar del Estado, 8 de cada 10 están de acuerdo en que el futuro de sus hijos e hijas está condicionado por la educación recibida. En la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre los sectores en los que se considera más importante la innovación, la educación ocupa la segunda posición, solo superada por la medicina.

Las dudas de las familias crecen cuando se les pregunta por el futuro. Un 44% cree que la educación actual sirve para preparar para el futuro, un 35% no se decanta y un 20% cree que no sirve. Un 32% afirma que sus hijos e hijas no están preparados para elegir qué harán con su vida cuando finaliza su formación escolar, por encima del 29% que asegura que sí lo están.

Más de 300 educadores han asistido al congreso, además del Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca, autoridades educativas de las comunidades autónomas y representantes de la patronal y los sindicatos. La delegación de La Salle ha estado encabezada por José Román Pérez, Visitador Titular de La Salle en España y Portugal, y Jesús Félix Martínez, responsable de la Red de Obras Educativas de La Salle. La convocatoria también ha sido un éxito por streaming.