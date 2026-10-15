Tensión en Pamplona por el acto de Vito Quiles: contenedores incendiados, lanzamiento de piedras y cargas policiales

Disturbios en Pamplona por la gira de Vito Quiles. El agitador social había convocado a sus seguidores a las 18h de la tarde en la plaza de Yamaguchi, cita a la que ha tardado en acudir tras las dos movilizaciones en contra de su figura.

El 'activista' ha llegado sobre las 18.40 horas, entre gritos de apoyo del centenar de partidarios que le esperaban. Apenas ha permanecido diez minutos en la plaza y se ha retirado posteriormente en una furgoneta.

Para entonces ya se habían desencadenado los disturbios. Desde primera hora de la tarde, la Policía Nacional y la Policía Foral han desplegado un fuerte dispositivo para blindar la plaza. Partidarios de Vito Quiles, un centenar, han acudido a la llamada del agitador. Han portado pancartas en las que se leía 'Fascista el que te silencia' y 'Libertad de expresión'.

Frente a ellos, un grupo de manifestantes se ha concentrado con una pancarta con el mensaje 'Faxista. Alde hemendik'. Dos de estos manifestantes han conseguido entrar en la plaza y han lanzado gritos de 'Puta España' y 'Gora Euskal Herria', lo que ha provocado que la tensión fuera en aumento. En distintos momentos, personas de ambas concentraciones se han llegado a encarar.

Piedras y botellas contra la Policía Nacional

Los agentes de intervención de la Policía Nacional han cargado contra el grupo que protestaba por el acto de Vito Quiles, lo que ha provocado que, desde este grupo, se lanzaran piedras y botellas contra los policías, que se han defendido lanzando gases lacrimógenos.

En las inmediaciones de la rotonda de la avenida de Barañáin, un grupo de radicales ha volcado contenedores y ha cortado el tráfico, y ha lanzado objetos a la Policía Nacional, además de quemar varios de estos contenedores. Tras estos incidentes, al menos una persona ha sido detenida.

Después de ello, Vito Quiles ha llegado a la plaza de Yamaguchi, aclamado entre sus seguidores, y ha afirmado que "Navarra es más española que nunca". Quiles ha añadido que en las elecciones generales del 29 de noviembre "les vamos a mandar al vertedero de la historia". Tras permanecer durante apenas diez minutos en la plaza, ha abandonado el lugar en una furgoneta.

De esta forma, se han repetido los incidentes que ya se registraron hace prácticamente un año en la capital navarra, cuando Vito Quiles también convocó un acto, que finalmente suspendió, lo que no evitó que se registraran también entonces disturbios en la capital navarra.